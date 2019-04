– Jeg ønsket egentlig at regjeringen kunne bringe dem hjem, men de sier at de ikke kan, så jeg skal hente dem og reise til flyktningleiren, sier Karen Nettleton i dokumentarprogrammet Four Corners på australske ABC TV, som ble sendt mandag i Australia.

Det var før hun dro til Syria for å møte barnebarn og oldebarn. Dokumentaren viser møtet mellom Karen Nettleton, skriver The Guardian.

Datteren hennes, Tara, og hennes ektemann, IS-medlemmet Khaled Sharrouf, er døde. De har etterlatt seg tre barn; Zaynab (17), Hoda (16) og Hamza (8). De befinner seg i al-Hol-leiren i det kurdisk-kontrollerte området i Syria. To brødre er døde.

Khaled Sharrouf vekket oppsikt i 2014 da han publiserte et bilde av sin sju år gamle sønn Abdullah, som holdt et avkuttet hode.

Zaynab, altså et av barnebarna til Karen Nettleton, har to døtre på to og tre år, og venter sitt tredje barn.

– Vi valgte ikke å komme hit. Vi ble bragt hit av foreldrene våre. Og nå som foreldrene våre er borte, vil vi leve. Jeg vil at jeg og barna mine skal leve et normalt liv, sier hun i dokumentaren.

I flere år har Karen Nettleton jobbet for å bringe barna hjem. De har ennå ikke kommet hjem, og det er usikkert om og når det eventuelt skjer.

Normal barndom

Nettleton var alenemor for datteren Tara i Sydney. Det var en helt normal barndom, forteller hun. Men da Tara var 15, sluttet hun på skolen og flyttet hun ut. En måned senere møttes de. Da hadde hun konvertert til islam, giftet seg og var gravid. Det var et sjokk, forteller Karen Nettleton.

– Men hva kunne jeg gjøre? Hun elsket ham, sier hun i dokumentaren.

Datteren og mannen fikk fem barn i Australia. Karen Nettleton hadde mye kontakt med barnebarna.

– Det var mange lykkelige øyeblikk, forteller hun.

Mannen var Khaled Sharrouf. Han hadde kontakt med muslimske radikale. Etter hvert dro han til Syria for å bli med IS. I 2014 dro Karen og Tara til Malaysia på ferie. Tara dro da til Tyrkia med barna.

– Jeg visste ikke at jeg sa farvel da, forteller Nettleton til ABC.

Mange barn

Rundt 2.000 barn med 46 ulike nasjonaliteter sitter fanget i Irak, Syria og Libya, rapporterte Human Rights Watch i februar. Barna holdes fordi de har familietilknytning til personer som er, eller mistenkes å være, medlem av IS. Noen er foreldreløse, andre bor med mødrene sine.

Så langt har noen få barn som er statsborgere av vestlige land blitt tatt tilbake.

*Tyskland har tatt tilbake en gruppe barn, opplyste tyske myndigheter for få dager siden, ifølge Deutsche Welle.

*Frankrike hentet i mars fem foreldreløse barn hjem fra forvaringsleire i det nordøstlige Syria. Landet vil vurdere å hente hjem flere barn av jihadistforeldre, men sakene skal behandles enkeltvis, skrev Liberation i forrige uke. Frankrike har likevel lagt til side planer om å ta hjem rundt 250 personer som holdes i kurdiskledede leirer i Syria, på grunn av omfattende protester.

*Russland er blant landene som har tatt tilbake flest barn, ifølge Human Rights Watch.

*Storbritannia har ikke tatt tilbake noen barn, men debatten er kraftig etter at en britisk kvinne som dro fra London som tenåring nå vil hjem med sine barn.

*Sveriges utenriksminister Margot Wallström sa før helgen at svenske IS-tilhengeres barn skal hentes hjem hvis det lar seg gjøre, og at regjeringen jobber intenst for at barn med bånd til Sverige som oppholder seg i Syria, skal få den hjelpen de trenger.

*I Norge har regjeringen så langt sagt at det ikke er aktuelt å sende personell for å hente hjem norske barn av foreldre som har støttet IS, blant annet på grunn av sikkerhetssituasjonen der de oppholder seg. Regjeringen jobber nå med å få en oversikt over situasjonen, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide til NRK lørdag.

