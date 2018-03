Verden

Peter Dutton sier han vurderer å gi dem hurtigbehandling på visumsøknader, og viser til rapporter om beslaglegging av land og vold rettet mot hvite landeiere.

– Jeg har bedt departementet mitt om å se på muligheter og måter vi kan bidra på. Basert på den informasjonen jeg har fått, tror jeg folk trenger hjelp, og de trenger hjelp fra et sivilisert land som vårt eget, sier Dutton.

Dutton har tidligere fått kritikk for måten landet behandler asylsøkere fra Asia og Midtøsten på. Han sier sørafrikanerne fortjener «spesiell oppmerksomhet» for å bli tatt imot på humanitært grunnlag eller som flyktninger.

– Hvis du ser på bildene, hører historiene og leser beretningene, er det en forferdelig situasjon de står overfor, sier Dutton til Sydney-avisen Daily Telegraph.

Jordreform

Tilbudet fra den australske ministeren henger sammen med planene om en omstridt jordreform i Sør-Afrika. Regjeringspartiet ANC har lenge vært under press fra velgerne om å rette opp i skjevheten i eierskap av land mellom hvite og svarte.

I desember varslet president Cyril Ramaphosa, da som nyvalgt leder av ANC, en forestående omfordeling av landeiendommer.

– Ekspropriasjon av jord uten kompensasjon skal være blant virkemidlene som regjeringen kan benytte seg av for å effektivisere reformer og omfordeling, sa Ramaphosa.

– Ingen er i fare

Sørafrikanske myndigheter avviser kontant tilbudet fra Australia om særbehandling og slår fast at ingen av deres borgere er i fare.

– Det er ingen grunn for at noen skal være redde eller frykte noe som helst, sier talsmann for regjeringen, Ndivhuwo Mabaya, til BBC.

– Omfordelingsreformen av jord vil bli gjort i henhold til loven. Vi forblir en samlet nasjon her i Sør-Afrika – både svarte og hvite, sier han.

Australia er vanligvis kjent for å føre en hard innvandringspolitikk, og har gjentatte ganger fått skarp kritikk fra menneskerettighetsgrupper. Spesielt omstridt er leirene Australia har opprettet på stillehavsøyer for å internere asylsøkere.

(NTB)