Morrison sier onsdag at beslutningen ble gjort for få måneder siden.

– Målet er å håndtere muligheten for ankomsten av flere migranter, sier statsministeren, som er under stort press på hjemmebane.

Statsministerens kunngjøring kommer kun timer etter at hans mindretallsregjering ble påført et historisk tap i Representantenes hus. Opposisjonen vant fram med et lovforslag som tillater migranter som befinner seg i australskdrevne asylmottak utenfor fastlandet, medisinsk behandling ved behov på det australske fastlandet.

– Opposisjonen svekker våre grenser, uttalte Morrison etter avstemningen.

Les også: Strid om syke asylsøkere som holdes i oppbevaring på stillehavsøyer (Dagsavisen+)

Det er første gang en australsk regjering taper en så viktig avstemning i Representantenes hus siden 1929, skriver The Guardian. Da regjeringen i 1929 tapte lovavstemningen, kalte de inn til et nyvalg, men Morrison har allerede slått fast at han ikke vil tre av eller kalle til et nyvalg over «det dumme lovforslaget».

Valg blir det likevel i landet om tre måneder, og det er steile fronter mellom de rivaliserende partiene i oppkjøringen. Opposisjonspartiet Labor leder an på meningsmålingene. Morrison kan imidlertid gjenvinne territorium hos velgere om han leverer et budsjettoverskudd før valget.

Christmasøya ligger i Indiahavet, rundt 2.350 kilometer fra den vestaustralske byen Perth. Øya ble fra 2008 brukt til å stasjonere tusenvis av migranter, men asylmottaket på øya ble lagt ned i fjor.