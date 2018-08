Atomsamtaler avlyst: Nord-Korea hevder Donald Trump vil invadere dem

Verden

Donald Trump avlyser alle avtaler med Nord-Korea, etter at han hevder samtalene med landet ikke fører noen vei når det gjelder atomnedrusting.

Samtidig hevder statsmedia i Nord-Korea at USA planlegger en invasjon av Nord-Korea, melder MSNBC.

Det er avisen til arbeiderpartiet, Rodong Sinmun, som skriver at USA planlegger en invasjon av Nord-Korea. Dette skriver også South China Morning Post.

Nord-Korea hevder USAs mange militære øvelser er første ledd i en kommende invasjon, «mens de samtidig fører samtaler med oss med et smil om munnen», heter det i avisen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Avlyst

Forrige uke avlyste Trump Mike Pompeos neste tur til Nord-Korea, dagen etter at utenriksministeren kunngjorde at han reiser dit for fjerde gang.

Samtidig tvitret Trump at han ser fram til å møte Nord-Koreas leder snart. Nå er altså videre samtaler utsatt på ubestemt tid.

Pompeo opplyste torsdag at han ville dra til Nord-Korea denne uken for å følge opp avtalen som ble inngått mellom Donald Trump og Kim Jong-un i juni.

Les også: Frankrike stoler ikke på Donald Trump: – Europas sikkerhet kan ikke lenger avhenge av USA

Atomnedrusting

Fredag tvitrer Trump at han har bedt Pompeo om ikke å reise nå på grunn av mangel på framgang med hensyn til atomnedrustning på Korea-halvøya.

– I tillegg, på grunn av vår mye tøffere handelsposisjon overfor Kina tror jeg ikke at de bidrar i prosessen med atomnedrustning, skriver Trump.

Han legger til at utenriksministeren ser fram til å dra til Nord-Korea i «nær fremtid, mest sannsynlig etter at handelsforbindelsene med Kina er avklart».

– I mellomtiden ønsker jeg å sende mine varmeste hilsener og respekt til leder Kim. Jeg ser fram til å se ham snart! avslutter president Trump.

Les også: Tysklands utenriksminister maner til felles front mot destruktiv Trump