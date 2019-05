Det skriver NTB og Washington Post.

I en domstol i London ble Assange dømt til 50 ukers fengsel.

Før straffeutmålingen ba han om unnskyldning. I et brev lest opp i retten hevder Assange at han i 2012 søkte tilflukt i Ecuadors ambassade fordi han var overveldet av frykt for å bli utlevert til USA.

Assanges ambassade-asyl varte i til sammen nesten sju år. I forrige måned tillot ecuadorianske myndigheter at britisk politi fikk komme inn i ambassaden for å pågripe WikiLeaks-grunnleggeren.

Kort tid senere ble det bekreftet at han i hemmelighet var siktet i USA og at amerikanske myndigheter vil ha ham utlevert – noe Assange i årevis hadde mistenkt.

Siktelsen i USA dreier seg om medvirkning til hacking og datakriminalitet.

Bakgrunnen for at Assange i sin tid ble pågrepet i Storbritannia i 2010, var anklager om at han hadde begått seksuelle overgrep mot to kvinner i Sverige.

Svensk påtalemyndighet krevde lenge å få Assange utlevert, men kravet ble til slutt droppet.

Assange var i 2006 med på å grunnlegge nettstedet WikiLeaks, som har publisert store mengder hemmeligstemplet materiale, blant annet om USAs krigføring i Irak og Afghanistan.

