President Donald Trump sa mandag at han vil innføre nye, høyere tollsatser på kinesiske varer hvis handelssamtaler med Kinas president Xi Jinping ikke kommer noen vei når de to skal møtes senere i juni.

Trump sa det blir enda større reaksjoner enn det hvis ikke Xi deltar på G20-møtet i Osaka fra 28. til 29. juni i det hele tatt.

På Wall Street avsluttet Dow Jones-indeksen opp 0,3 prosent mandag. Da børsen åpnet i Tokyo, gikk det først motsatt vei, med Nikkei-indeksen ned 0,2 prosent. Etter hvert snudde det imidlertid etter den litt forsiktige starten, og Nikkei-indeksen avsluttet 0,4 prosent opp.

Børsen i Australia avsluttet opp 1,3 prosent i Sydney, i Singapore var oppgangen 0,5 prosent, mens Seoul fulgte Wall Street med 0,3 prosents oppgang.

I Hongkong avsluttet børsen også i pluss, tross handelsuro og regionale protester, med Hangseng-indeksen opp 0,76 prosent da handelen var over tirsdag.

Salgspress

Ifølge sjefstrateg Yoshihiro Ito i Okasan Online Securities opplever japanske aksjer salgspress, og med usikkerheten rundt handelsforholdet mellom USA og Kina er det begrenset hvor mange faktorer som taler for at pilene skal peke oppover.

Planen er altså at USAs president Trump og Kinas president Xi skal møtes når statsledernes G20-møte går av stabelen sent i juni. En talsperson for den kinesiske regjeringen vil likevel ikke bekrefte at Xi kommer og uttaler at han ikke har noe informasjon om de forestående samtalene for øyeblikket.

– Det ville overraske meg om han ikke kom. Jeg tror han kommer, jeg har ikke hørt at han ikke skal, sa Trump mandag.

På direkte spørsmål fra TV-kanalen CNBC bekreftet Trump at en straffereaksjon vil komme om Xi ikke møter opp, og at reaksjonen blir å innføre toll på kinesiske varer til en verdi av ytterligere 300 milliarder dollar.

Mexico-opptur

I forrige uke droppet Trump varslede tolløkningen mot Mexico etter at en avtale landene mellom ble inngått, tilsynelatende i siste liten.

Det skal ha blåst liv i håpet om at noe lignende kan skje mellom USA og Kina.

– Mens forventningene er at det til slutt skal opprettes en avtale, noe som vil være i begge parters interesse, begynner møtet å bygge seg opp til å bli nok en stor, kompleks risikobegivenhet som kan føre til at markedene blir veldig nervøse i de kommende dagene og ukene, sier leder for valutastrategi Ray Attrill i NAB.

