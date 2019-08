Rapperen, som egentlig heter Rakim Mayers, sto sammen med to andre amerikanere tiltalt for å ha slått og sparket en 19-åring i Stockholm sentrum 30. juni.

Retten anser ikke at det har dreid seg om nødverge, men slår fast at de tre utøvde vold mot 19-åringen med slag og spark.

De tre dømmes også til å betale fornærmede totalt 12.500 kroner i oppreisning, skriver Aftonbladet. Det er mindre enn bistandsadvokaten hans begjærte.

Hendelsen fant sted utenfor en hamburgerrestaurant i Stockholm. Rapperen og de to andre amerikanerne har forklart at de handlet i selvforsvar, og at 19-åringen slo rapperens livvakt. 19-åringen har forklart at han trodde han skulle dø da han ble banket opp av rapperen og vennene hans.