Ifølge kilder i politiet ble Brown pågrepet sammen med to andre mandag, og han var tirsdag fortsatt i varetekt mens politiet foretok undersøkelser.

De andre pågrepne skal være hans livvakt og en venn, skriver NTB.

Voldtekten skal ha skjedd på eksklusive Mandarin Oriental hotell i Paris tirsdag i forrige uke, ifølge en anonym etterforskningskilde.

Den 24 år gamle kvinnen har fortalt at hun møtte den 29 år gamle amerikanske rapperen på en nattklubb nær Champs-Élysées, og at hun ble med ham og de to andre tilbake til hotellet.

Narkotika

Brown skal også ha blitt avhørt om narkotikamisbruk.

Brown har stadig vært i konflikt med loven siden han ble dømt for vold mot sin daværende kjæreste Rihanna tilbake i 2009. Bildene av en forslått Rihanna gikk verden rundt.

Han gikk løs på henne i bilen på vei hjem fra en fest.

Brown erklærte seg skyldig i overfall. Han ble dømt til fem års prøvetid og besøksforbud, samt samfunnstjeneste og terapi.

Senere ble besøksforbudet endret, slik at de to kunne dukke opp på prisutdelinger sammen.

Han har også overfalt en fan i 2014 og er beskyldt for vold mot en kvinne i Las Vegas. Han er også beskyldt for trusler mot en annen kvinne og har kranglet med politiet, som endte med tiltale om overfall med dødelig våpen.

I fjor anmeldte en kvinne Chris Brown og flere av hans venner for voldtekt hjemme i hans bolig.

