Et videoopptak fra hendelsen viser Schwarzenegger, kjent på lerretet fra blant annet «Terminator»-filmene, som står på sidelinjen der han dømte og filmet en hoppetaukonkurranse med barn i Johannesburg lørdag.

En mann kommer løpende bakfra, hopper og sparker filmstjernen i ryggen.

Sikkerhetsvakter grep raskt fatt i mannen, som ropte:

– Hjelp meg! Jeg trenger en Lamborghini!

71 år gamle Schwarzenegger tvitret senere at han ikke var klar over det som skjedde.

– Takk for deres bekymringer, men det er ikke noe å bekymre seg for. Jeg trodde jeg bare ble dyttet av folkemengden, noe som skjer ofte, skrev han.

– Jeg innså at jeg ble sparket først da jeg så videoen, som dere alle også har sett. Jeg er bare glad for at tosken ikke forstyrret Snapchaten min, la den tidligere California-guvernøren og filmstjernen til.