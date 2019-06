40 prosent av strømforsyningen er tilbake etter at blant andre Argentina og Uruguay ble rammet av en massivt strømbrudd.

Argentinas energiminister Gustavo Lopetegui lover på en pressekonferanse søndag at alle vil få tilbake strømmen i løpet av dagen.

– Vi har ingen informasjon om hvorfor det skjedde, sier han.

Juan Alberto Luchillo, som er talsperson i landets energisekretariat, opplyser at 40 prosent av strømforsyningen er på plass igjen.

48 millioner innbyggere

Hele Argentina og Uruguay er rammet, bekreftet tidligere kraftselskapene Edesur Argentina og UTE på Twitter tidligere på dagen. De to landene har til sammen 48 millioner innbyggere.

Det skal også være registrert strømbrudd i Paraguay og det sørlige Brasil, melder BBC.

Bakgrunnen for strømbruddet er ifølge UTE en feil i det argentinske strømnettet.

Argentinske medier melder at strømbruddet fant sted like etter klokken 7 søndag, samme dag som innbyggerne i deler av landet går til urnene for å stemme i lokalvalg.

Vender tilbake

Over en time etter at de første meldingene om strømbruddet kom, ble det meldt at strømmen hadde begynt å vende tilbake flere steder.

Det uruguayanske strømselskapet UTE skriver på Twitter at de har begynt gjenopprettelsesarbeidet fra bunnen av.

– Det er byer langs kysten som har strøm, og arbeidet fortsetter mot total gjenopprettelse, skriver selskapet.

Blant annet i deler av Buenos Aires har strømmen kommet tilbake.

Energiminister Gustavo Lopetegui sier at årsaken til strømbruddet etterforskes.

Flytrafikken går som normalt

Ifølge argentinske medier skal strømbruddet ha ført til togstans og feil med trafikklys.

Flytrafikken skal ifølge den argentinske avisa Infobae ha gått som normalt, ettersom flyplassene har strøm fra egne generatorer.

Innbyggere i de to landene har lagt ut bilder av mørklagte byer i sosiale medier under emneknaggen #SinLuz.

