Apati i Egypt før valget

Verden

Roger

JAFFA (Dagsavisen): Alt virket velregissert da president al-Sisi tidligere i år lot seg intervjue på egyptisk fjernsyn om det kommende presidentvalget. Men så spurte journalisten noe al-Sisi ikke hadde regnet med å høre.

– Hva skjer hvis du taper valget, spurte hun.

Presidenten svarte ikke. Han begynte bare å le, høyt og oppriktig, som om han ikke greide å holde seg.

Men det er ikke morsomt. 90 millioner egyptere er igjen blitt kuet til å akseptere et diktatur.

26. mars går millioner av egyptere til urnene for å velge president. Opprinnelig erklærte fire andre politikere at de ville utfordre al-Sisi. Men hver og en ble først arrestert, før de trakk seg uten forklaring. Den eneste som står igjen nå er en marginal politiker fra et parti som allerede har uttrykt sin støtte til al-Sisi.

Valgdeltakelsen blir

– Ingenting vil forandre seg. Alt er gitt på forhånd, sier den egyptiske statsviteren Amr Adly til Dagsavisen.

Med tiår med diktatorisk erfaring i bagasjen, vet egyptere nøyaktig hva de skal følge med på når valget ikke er fritt.

– Spørsmålet er heller hvor mange det er som ser noe poeng i å gå til valgurnene. Det er selve valgdeltakelsen som blir målestokken for støtten til al-Sisi, sier Adly.

Utviklingen i Egypt har rykket tilbake til situasjonen før revolusjonen i 2011.

– De økonomiske problemene vi hadde finnes fortsatt. Politiske friheter er borte. Ingenting er blitt bedre, sier han.

Godtar ikke boikott

Men Al-Sisi advarer folk mot å boikotte valget. Å arrangere nye demonstrasjoner, slik som under revolusjonen i februar 2011, er forbudt.

Al-Sisi er en 63-år gammel tidligere general. Han var nærmest ukjent før revolusjonen, men da islamisten Mohamad Morsi hadde vunnet det demokratiske presidentvalget i 2012, visste al-Sisi å utnytte situasjonen. Han brukte et språk farget med religiøse uttrykk og Morsi ble overbevist om å velge ham til ny forsvarsminister. På mange måter fikk al-Sisi presidenten til å velge sin egen bøddel.

Som landets forsvarsminister gjennomførte al-Sisi et kupp året etter og beordret presidenten arrestert. Så tok han selv makten. Morsi sitter fortsatt i fengsel. Og igjen er den politiske debatten i Egypt blitt kneblet.

– Folk er apatiske, sier Adly.

Men de håpefulle dagene i 2011 er ikke glemt.

For seint

Daoud Kuttab, en jordansk-palestinsk analytiker som lenge har jobbet for et friere offentlig rom i Midtøsten, tror ikke at det egyptiske regimet kan snu virkeligheten på hodet.

– Dette er som å prøve å få tannkremen tilbake inn i tuben, det vil ikke gå. Al-Sisi prøver å stanse tanker som allerede har nådd ut til folk, sier Kuttab til Dagsavisen.

Grunnen til at al-Sisi ikke engang ønsker å skape et falskt inntrykk av et fritt valg er hans militærbakgrunn, ifølge professor Kuttab.

– Som en militærmann har han null toleranse for avvik. Selv et avvik på et prosentpoeng er risikabelt, sier Kuttab.

Sisis baller

Drømmen om demokratiet er i dag langt unna i Egypt, men den tyrkiske forskeren Ilhan Uzgel sier det vil være galt å se Egypt utelukkende som et isolert tilfelle, avkuttet fra resten av verdenen.

– At demokrati svekkes er del av en global trend, sier Uzgel, og minner om at også Tyrkia er blitt mer autokratisk etter det mislykkede kuppforsøket i 2016. Situasjonen i Midtøsten er langt ifra unik.

– Mange her begynte å føle at forsøkene på å vinne mer individuell frihet ikke var like tilfredsstillende siden de grunnleggende behovene som jobb, utdanning og så videre, aldri ble møtt. Folk begynte å tro at demokrati bare var et spill for rike menn, sier han.

Kanskje liker al-Sisi, Egypts nye farao, en god latter, men regimet aksepterer ikke at man ler av ham. Leketøysbutikker i Kairo som inntil nylig solgte baller med det fargerike navnet «al-Sisis baller» har fått inventaret konfiskert.

I presidentvalget i 2014, året etter kuppet, vant al-Sisi med hele 97 prosent av stemmene. Noe mindre i år vil bli et nederlag.