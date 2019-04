I et forsøk på å få kontroll over epidemien vil barn som ikke er vaksinert, bli nektet tilgang til barnehager, opplyser Vladimir Mikic, epidemiolog ved helsedepartementets avdeling for smittsomme sykdommer.

Han opplyser videre at myndighetene også vil trappe opp kampanjer for å få folk til å vaksinere barna sine.

I Januar gikk landets helseminister Veno Filipce ut og og rådet alle foreldre til å vaksinere sine barn, skriver china.or.cn.

Filipce fikk også hard kritikk da han tidligere i år sørget for å anskaffe vaksiner som var gått ut på dato.

Antivaksine-kampanjer

Myndighetene i det lille Balkan-landet advarer folk mot å la seg forføre av populære antivaksine-kampanjer, som det har vært mange av de siste årene.

Ifølge Nord-Makedonias folkehelseinstitutt har over 11.000 barn ikke blitt vaksinert mot meslinger, og tre spedbarn har dødd som følge av komplikasjoner av den svært smittsomme sykdommen.

Fram til tirsdag hadde myndighetene erklært meslingepidemi i seks av landets regioner, deriblant i hovedstaden Skopje.

Økt 300 prosent

Tallet på meslingertilfeller globalt steg med 300 prosent de tre første månedene i 2019, sammenlignet med samme periode i fjor, ifølge WHO, skriver NTB.

Ifølge nye tall fra Verdens helseorganisasjon (WHO) var det tre ganger så mange som ble smittet av meslinger de første tre månedene i 2019 sammenlignet med de tre første månedene i 2018.

– Selv om dette er foreløpige og ufullstendige tall, viser dette en tydelig trend. Mange land står midt i store meslingutbrudd, og i alle regioner i verden er det økning i antallet meslingtilfeller, heter det i en uttalelse fra organisasjonen.

Hittil i år har 170 land rapportert om til sammen 112.163 tilfeller av sykdommen til WHO. På samme tid i fjor var det rapportert om 28.124 meslingtilfeller.

