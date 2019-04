– Vi tror at en av selvmordsbomberne studerte i Storbritannia, før han seinere tok master i Australia. Etter det flyttet han tilbake til Sri Lanka, sa viseforsvarsminister Ruwan Wijewardene i går.

Wijewardene sa videre at de antar at flere av gjerningspersonene hadde internasjonale koblinger etter å ha studert eller bodd i utlandet.

– De fleste av dem er godt utdannet og kom fra middel- eller overklassen. Så de var relativt økonomisk selvstendige, og det er en urovekkende faktor, sa viseforsvarsministeren.

Politiet opplyste i går at ni selvmordsbombere gjennomførte terroraksjonen 1. påskedag. Åtte av dem skal være identifisert, blant dem en kvinne som skal ha vært gift med en av de andre angriperne. Ifølge NTB skal også to brødre være blant gjerningspersonene.

Flere bomber

Minst 359 personer ble drept i angrepene mot flere kirker og hoteller 1. påskedag.

Rundt 60 personer er så langt pågrepet. Ifølge kilder med kjennskap til etterforskningen, var opptil ni personer med direkte koblinger til angrepet fremdeles på frifot onsdag formiddag, skrev The Guardian.

Flere begravelser er holdt de siste dagene etter angrepet 1. påskedag. Foto: Athit Perawongmetha/NTB scanpix

Myndighetene har tidligere sagt at islamistgruppa National Thowheed Jamaath (NTJ) sto bak angrepene.

I går sa Wijewardene derimot at angriperne hadde brutt ut av NTJ og en annen gruppe, JMI, ifølge nyhetsbyrået AP.

Den ytterliggående islamistgruppa IS hevdet tirsdag å stå bak terroraksjonen.

Wijewardene har sagt at det er en forbindelse til IS «via ideologi, og kanskje finansiering».

Statsminister Ranil Wickremesinghe har også uttalt at det kan være koblinger mellom IS og angrepet.

– De hadde fått opplæring og det var en koordinering vi ikke har sett tidligere, sa han.

Borgerkrig

Førsteamanuensis i religionsvitenskap, Iselin Frydenlund, mener terroraksjonen ikke passer inn i et lokalpolitisk perspektiv.

2009 markerte slutten på en 26 år lang blodig borgerkrig på Sri Lanka mellom den singalesiske regjeringen og den tamilske LTTE-geriljaen. Tamilene ble knust i mai 2009, og i løpet av de siste dagene av opprøret skal 40.000 sivile tamiler ha blitt drept.

Flertallet av Sri Lankas 22 millioner innbyggere er buddhister, men det er også kristne, muslimske og hindu-minoriteter.

Siden 2012 har vært flere voldelige angrep fra singalesisk nasjonalistisk hold, rettet mot kristne og muslimske minoriteter, sier Frydenlund.

– Det har vært en sterk antimuslimsk stemning på Sri Lanka siden 2012, sier hun.

Frydenlund sier terroraksjonen 1. påskedag taler et internasjonalt terrorspråk.

– Hvis muslimske aktører skulle hevnet seg, ville de angrepet statssymboler, regjeringen eller fremtredende politikere. Det gir ikke mening å angripe en annen religiøs minoritet.

– Angriperne vil ha internasjonal oppmerksomhet, og det passer ikke inn i lokal dynamikk i det hele tatt, fortsetter hun.

Frydenlund sier hun frykter angrepet vil skape nye og uoversiktlige konfliktlinjer i et allerede fragmentert land.

Christchurch

Da han tirsdag redegjorde for etterforskningen så langt, sa viseforsvarsminister Wijewardene at det var ting som tydet på at terrorangrepene var hevn for moskéangrepene på New Zealand 15. mars. Sikkerhetseksperter og analytikere har imidlertid tvilt på om det hadde vært mulig å planlegge et slikt koordinert angrep på så kort tid.

Viseforsvarsminister Ruwan Wijewardene på onsdagens pressekonferanse. Foto: Ishara S. Kodikara/NTB scanpix

Onsdag modererte Wijewardene uttalelsene, ifølge AP, og sa at moskéangrepene kan ha vært en motivasjon, men at de så langt ikke hadde konkrete bevis for det.

– Angriperne ble i det minste motivert til å angripe etter angrepet i New Zealand. Kanskje var planene lagt før det, men det ga dem motivasjon, sa Wijewardene på pressekonferansen onsdag, ifølge VG.

En tidligere hærsjef, minister Sarath Fonseka, sa til nasjonalforsamlingen at han mener angrepene må ha blitt planlagt i minst sju-åtte år, ifølge Reuters.

Tidlig advarsel

Myndighetene på Sri Lanka har fått skarp kritikk siden hendelsen, spesielt etter at det ble kjent at landets sikkerhetstjeneste hadde fått informasjon om mulige kommende angrep mot kirker.

Informasjonen kom fra indisk etterretning, men blant andre president Maithripala Sirisena har uttalt at advarslene ikke ble formidlet til ham.

