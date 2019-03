Angriper Gazastripen: – Vi gjør det vi må gjøre for å forsvare Israel

Benjamin Netanyahu møter Donald Trump i Washington mandag.

Under presseseansen i Det hvite hus anerkjente Donald Trump Golanhøydene som en del av Israel.

En erklæring om USAs anerkjennelse ble undertegnet av Trump.

Tidligere har FNs sikkerhetsråd, med støtte fra USA, slått fast at Golanhøydene er ulovlig okkupert og annektert.

– Forholdet mellom Israel og USA er sterkere enn noensinne, sa Trump.

Rakettangrep

Benjamin Netanyahu avlyste resten av besøket i USA og reiser hjem etter et rakettangrep mot Tel Aviv mandag morgen der sju personer ble såret. Han kaller angrepet et kriminelt angrep og lovet å slå hardt tilbake, skriver NTB.

Samtidig med pressekonferansen startet Israel et angrep mot Hamas-mål på Gazastripen.

– Vi gjør det vi må gjøre for å forsvare Israel, sa Netanyahu til pressen.

Pressekonferansen ble kringkastet hos MSNBC.

Også Netanyahu har problemer på hjemmebane. Israels riksadvokat Avichai Mandelblit utgjør en stor trussel for den israelske statsministeren, etter at han for få uker konkluderte med at Netanyahu bør tiltales for bestikkelse, bedrageri og økonomisk utroskap.

