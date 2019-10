Solberg og Merkel var samstemte da de møtte pressen etter et bilateralt møte i Berlin tirsdag ettermiddag.

– Vi ser med stor bekymring på situasjonen i Tyrkia. Jeg har gjentatte ganger sagt at militæraksjonene der bør opphøre, og at man bør returnere til forhandlingsbordet i stedet, sa Tysklands statsminister Angela Merkel.

Tyrkia har legitime sikkerhetsinteresser i regionen, men offensiven bør likevel avsluttes fordi den fører med seg enorm menneskelig lidelse, og fordi den kan føre til tilbakeslag i kampen mot IS, fastholdt hun.

Norge fordømmer Tyrkias militæroperasjoner i Syria, tilføyde Solberg.

– Vi ber Tyrkia om umiddelbart å avslutte operasjonene og respektere folkeretten. Jeg mener dette er det viktigste budskapet vi kan sende. De bør stoppe kampene, sa hun. Solberg la til at hun mener det er bedre at Tyrkia blir i NATO enn at landet går ut.

– Men vi kan ikke late som om dette ikke har skjedd. Det er viktig å være fast mot Tyrkia. Derfor har vi også suspendert alt salg av militærutstyr dit, la hun til.

Stoltenberg bekymret

NATO-sjef Jens Stoltenberg bringer opp de samme punktene som de to statsministrene når han uttrykker sin bekymring for det som skjer i Tyrkia. Forrige uke besøkte han Italia, Hellas og Tyrkia og møtte lederne for de tre NATO-landene.

– Tyrkia er viktig for NATO, sa generalsekretæren under NATOs parlamentarikerforsamling i London mandag, og la til at det er viktig å ikke undergrave alliansens samlede front i kampen mot IS, ifølge Reuters.

Tirsdag var han gjest hos statsminister Boris Johnson i den britiske hovedstaden. Der gjentok han budskapet fra rundreisen før helgen.

– Jeg er bekymret for at den pågående militære operasjonen kan føre til ytterligere eskalering og en destabilisering i regionen og økt menneskelig lidelse. Det kan også få konsekvenser for de store fremskrittene som er gjort i kampen mot vår felles fiende, IS. Det er utrolig viktig at disse ikke reverseres.

Våpenembargo

Stoltenberg har tidligere bedt Tyrkia vise tilbakeholdenhet. I London vedgikk han at mange av alliansens medlemmer går lenger enn det.

– Mange NATO-allierte er svært kritiske og fordømmer den tyrkiske militæroperasjonen, sa han og la til at det er viktig at NATO fortsetter å diskutere saken.

En ytterligere komplikasjon for Stoltenberg er at en rekke NATO-medlemmer – i likhet med Norge – har gått til det uvanlige skrittet å innføre våpenembargo mot et annet medlem. Mens Stoltenberg var i London, kunngjorde utenriksminister Dominic Raab at også britene innstiller våpeneksporten til Tyrkia. Det samme gjør Italia, opplyser utenriksminister Luigi Di Maio.

EUs utenriksministre ble ikke enige om en felles våpenembargo da de møttes mandag, men landene gikk i stedet inn for å stanse salget hver for seg. I praksis er resultatet det samme, men det er raskere å innføre individuelle våpenboikotter enn en formell EU-embargo.

Kina

Også langt utenfor NATO kommer det reaksjoner. Kina er blant dem som ber Tyrkia stanse offensiven mot kurderne og finne en politisk løsning.

– Syrias uavhengighet, enhet og territoriale integritet må respekteres og opprettholdes, sier talsmann Geng Shuang i kinesisk UD. (NTB)

