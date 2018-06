Verden

Av Nils Myklebost

– Nå har de sittet sammen bare de to i tre kvarter, sier Geir Helgesen som er direktør ved Nordisk Institut for Asia-studier i København, til NTB etter det første møtet mellom Trump og Nord-Koreas leder Kim Jong-un tirsdag morgen.

– Det er grunn til å være optimistisk. De første par skrittene ser ut til å ha gått bra, sier han og viser til at forventningene som noen har hatt, kan ha vært for høye.

– Hvis noen har forventet at de skulle bli enige om full atomnedrustning og en fredsavtale på det første møtet, så har det vært en overdreven forventning. Det viktigste av alt er at det er dialog. Nå kan de to be sine folk fortsette dialogen på de områdene som er viktige, sier han.

Ikke redd for alenemøte

Helgesen er ikke redd for at det skal oppstå strid om hva det ble snakket om på møtet mellom de to lederne på tomannshånd, slik noen har advart mot.

– Hvis den ene påstår noe som ikke holder vann, vil det relativt fort komme ut, sier han og viser til at ingen av de to ønsker at møtet skal mislykkes.

– Trump er en tøff forhandler som ønsker resultater, og Kim har vist seg å være en mann som forstår det politiske spillet.

Forstår det politiske spillet

– Han er heldigvis ikke som sin far, som var opptatt av raske biler og pene damer. Sønnen er opptatt av politikk og forstår det politiske spillet, sier Helgesen.

Han sier at sørkoreanerne etter møtene med Kim forteller at han er lett å ha samtaler med, og at han viste seg å være både dyktig, avslappet og humoristisk.

– Han snakker angivelig både engelsk og litt tysk, og hvis han har snakket litt engelsk med Trump, så vil det også ha bidratt til å bryte isen, sier Helgesen.

Trump sa på forhånd at han ville invitere Kim til Washington, og hvis han har gjort det og Kim har sagt ja, vil det snart bli et nytt toppmøte, tror Helgesen.

Seier også for Trump

Mange observatører har påpekt at toppmøtet er en stor seier først og fremst for Kim etter at Nord-Korea i årevis har søkt å møte USA på lik linje.

– Men det er også en seier for Trump. Hvis det går bra, kan han peke på alle sine forgjengere gjennom 70 år som ikke har lyktes, og si at «det har jeg», sier Helgesen.

Det kan da bli hans store internasjonale seier etter alle problemene han har påført seg selv i det siste, på G7 i Canada, med Parisavtalen, med handelstvister med Kina og andre, mener han.

– Hvis dette er begynnelsen på slutten på en konflikt som har vart i 70 år, fortjener Trump et skulderklapp eller to, understreker han.

Isolering mislykket

Helgesen framholder at toppmøtet viser at forsøkene gjennom alle år på å få resultater ved å isolere Nord-Korea, er mislykket.

– Man har ikke oppsøkt dem, man har sett på Kim som en dompap og en komisk figur, og ikke prøvd å snakke med ham. Når man endelig gjør det, ender det med et gjennombrudd og folk er overrasket over at Kim er et normalt menneske med oppfatninger og ideer, sier han.

Knapt noe kom ut av hva de to snakket om på tomannshånd eller under lunsjen, men Helgesen mener det bare vil gå noen timer før vi får vite mer. Hvis det har gått galt, ville det trekke ut litt lenger mens de prøver å finne formuleringene for å forklare det. (NTB)