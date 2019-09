Fra 2020 øker Amsterdam sin turistskatt med tre euro per overnatting, melder CNN, i tillegg til dagens avgift på sju prosent av kostnaden for rommet.

Amsterdam hadde over 19 millioner turistbesøk i 2019. Byen har 850.000 innbyggere, og mange av dem mener nå at turiststrømmen er blitt for stor. Byrådet i Amsterdam har dermed foreslått en kraftig økning i turistavgifter, som ifølge CNN vil gi den hardeste turistbeskatningen i Europa.

En natt på et enstjerners hotell i Amsterdam vil dermed medføre høyere skatterate enn et femstjerners topphotell i andre europeiske storbyer, ifølge CNN.

– Dette betyr at Amsterdam i snitt vil få den høyeste overnattingsavgiften i Europa, sier Tim Fairhurst, fagdirektør i den europeiske bransjeorganisasjonen ETOA, til CNN.

Også andre europeiske storbyer har tatt i bruk turistskatt. I Edinburgh er det i år innført avgift på overnatting med £2 per natt.

Cruiseskip-anløp i Venezia, juni iår. Foto: AFP/NTB Scanpix

I Venezia er det foreslått en en adgangssum på 3 euro per turist, som øker opp mot 10 euro på de mest populære besøksdagene.19 av 28 EU-land har allerede innført en form for turistskatt, ifølge ETOA.

Byrådet i Amsterdam kommenterer overfor CNN at turistskatten ikke er for å avskrekke turister, men for at besøkende til byen skal bidra til de felleskostnadene for byens infrastruktur.

Omstridt

Turistskatt er omstridt i reiselivsnæringen. Overfor Daily Telegraph har ETOA karakterisert turistskatt som «et utslag av fremmedfrykt».

– Turistavgifter er en svært lokal form for økonomisk selvskading, uttaler direktør Tom Jenkins i ETOA til avisen.

I Norge har Senterpartiet tatt til orde for både en nasjonal turistskatt, og at kommuner med stor turisttilstrømning skal kunne innføre lokal turistskatt. Også Venstre har programfestet at kommuner som ønsker det skal kunne innføre turistskatt.