Av NTB og Espen H. Rusdal

Meldingen tolkes som en opptrapping av innsatsen for å framstille etterforskningen av russisk innblanding i valget som en politisk heksejakt der presidenten er offeret, skriver NTB.

Også ABC News og MSNBC melder om en informant i Trumps egne rekker. Dermed serdet ut til at FBI vet mer om Trumps valgkampstab enn før antatt.

– Det er meldinger om at minst en FBI-representant ble plantet, av politiske årsaker, i min presidentvalgkamp. Det skjedde veldig tidlig, og lenge før den falske løgnhistorien om Russland ble en «het» falsk nyhetssak. Hvis sant – tidenes største politiske skandale, heter det i presidentens tweet.

Informant

FBI har så langt ikke svart på om de hadde en etterretningskilde som ga dem opplysninger om kontakten mellom Trumps stab og Russland. Både New York Times og Washington Post siterer imidlertid politikilder som bekrefter at en hemmelig informant, som FBI har brukt i etterforskningen av flere saker, ga dem opplysninger om Trump-kampanjens russiske kontakter.

Trumps advokat Rudy Giuliani sa til CNNs Chris Cuomo at de uoffisielt har hørt at det var en informant i deres rekker, men at de ikke er sikre på om det stemmer.

Vi vet ike sikkert - ei heller presidenten - om det virkelig var en informant, sa Giuliani.

Giuliani var selv en del av valgkampstaben til Trump.

2016

I oktober 2016, måneden før presidentvalget, gikk president Barack Obamas regjering og USAs nasjonale etterretningssjef ut og sa at Russland sto bak en omfattende kampanje for å påvirke presidentvalget. Alle USAs etterretningsetater stilte seg bak uttalelsen.

I mai i fjor ble tidligere FBI-direktør Robert Mueller utpekt som spesialetterforsker for å granske den mulige russiske innblandingen. Politikere på begge sider i Kongressen sa seg da fornøyd med utnevnelsen av republikaneren Mueller. Etterforskningen hans har ført til en rekke tiltaler i Trumps krets, og han er blitt en torn i siden på presidenten.

