Amerikanske ambassader nektes å heise Pride-flagget av Trump-administrasjonen

De amerikanske ambassadene i Israel, Tyskland, Brasil og Latvia er blant de som har bedt om tillatelse fra den amerikanske statsavdeling for å heise Pride-flagget på flaggstengene sine og blitt nektet, ifølge NBC News.

Selv om Pride-flagget kan og blir viftet med andre steder på ambassaden, inkludert på innsiden av ambassadene og på yttervegger, er avgjørelsen om ikke å tillate det på den offisielle flaggstangen, i kontrast med president Donald Trumps påstand om å støtte LGBTQ-rettigheter utenlands. Trumps administrasjon har annonsert en kampanje for å avkriminalisere homoseksualitet i utlandet, og skrev følgende på Twitter:

".. La oss stå i solidaritet med de mange LGBT-personene som bor i dusinvis av land over hele verden som straffer, fengsler eller til og med henretter individer på grunnlag av deres seksuelle orientering. Min administrasjon har lansert en global kampange for å avkriminalisere homoseksualitet og inviterer alle nasjoner til å bli med oss i denne innsatsen!"

