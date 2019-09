Amerikansk TV-skuespiller må i fengsel for å jukse datteren inn på universitet

Felicity Huffman fra TV-serien «Frustrerte fruer» (bildet) er dømt til 14 dagers fengsel for å ha betalt bestikkelser for å få datteren inn på et eliteuniversitet.

Skuespilleren må også betale en bot på 30.000 dollar (270.000 kroner) og utføre 250 timers samfunnstjeneste. Hun får en prøvetid på ett år.

I retten fredag fastholdt hun at hun handlet på egen hånd, og at hun hadde ført både døtrene sine og ektemannen, skuespilleren William H. Macy, bak lyset.

Saken har fått stor oppmerksomhet i amerikanske medier.

Huffman er blant 50 personer som har stått tiltalt for å ha betalt for å få forbedret karakterene på en opptaksprøve som gir adgang til amerikanske universiteter.

I mai erklærte hun seg skyldig i å ha betalt 15.000 dollar (135.000 kroner) for at datteren skulle få bedre karakterer på SAT-prøven. Pengene ble betalt til en opptakskonsulent som fikk en eksamensinspektør til å rette på datterens svar.

Etter dommen fredag sa skuespilleren at hun tar det fulle ansvar for det hun har gjort.

– Jeg aksepterer domstolens beslutning uten reservasjoner, skriver hun i en epost.

Huffmans advokat argumenterte for at lovbruddene hun har gjort seg skyldig i, var mindre alvorlige enn hva de andre tiltalte har gjort

Konsulenten som ifølge påtalemyndigheten var hjernen bak svindelen, skal blant annet ha lagt til rette for jukset ved å skaffe studentene ekstratid på eksamen gjennom å si at de hadde lærevansker.

