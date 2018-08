Verden

Av Jens Marius Sæther og NTB

Det var The Boston Globe som oppfordret hele den amerikanske pressen til å ta avstand fra Donald Trumps påstand om at pressen er «folkets fiende». Fra Maine til Hawaii publiserte aviser torsdag ledere der det tas et oppgjør med Trumps angrep, som mange mener skaper så mye hat at det kan føre til at journalister blir drept.

Les også: Aviser samles i kampen om pressefrihet i USA

Vil være uavhengige

The Los Angeles Times vil ikke være med på kampanjen. Redaktør Nicholas Goldberg skriver at de er enige i at presidenten har kommet med et kynisk og urettferdig angrep på pressen. LA Times mener også at Trump har undergravd tilliten til nyhetsorganisasjonene på en måte som gjør at mange ikke lenger vet hva de skal tro er sant eller ikke.

Avisen har likevel valgt ikke å støtte kampanjen og begrunner det med at de må være en uavhengig avis og at de ikke kan snakke for andre aviser som The New York Times eller The Boston Globe.

– Vi ønsker ikke å etterlate et inntrykk av at vi ledes av andre eller at vi bidrar til gruppetenkning.

LA Times skriver videre at presidenten allerede behandler mediene som en folkefiende og at det å gå sammen i en felles protest nærmest vil være en oppfordring til flere konspirasjonsteorier fra presidenten og hans støttespillere.

– Hvorfor gi ammunisjon til dem som skriker ut sine konspirasjonsteorier?

Avisen avslutter sitt innlegg med å si at de har respekt for at andre aviser tenker annerledes om saken.

Rasende Trump

Trump selv svarte torsdag med en rasende Twitter-melding der han gjentok at mediene er synonymt med falske nyheter og opposisjonen.

«DE FALSKE NYHETENES MEDIER ER OPPOSISJONSPARTIET. Det er veldig synd for vårt store land … MEN VI VINNER!» skriver Trump.

Videre skriver han: «Det er ingenting jeg ønsker mer for vårt land enn ekte PRESSEFRIHET. Faktum er at pressen er FRI til å skrive og si hva den vil, men mye av det den sier er FALSKE NYHETER, fremme en politisk agenda eller bare forsøker å skade folk. ÆRLIGHET VINNER!».