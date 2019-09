Amerikansk soldat pågrepet for angrepsplaner

Det amerikanske justisdepartementet opplyste mandag at den 24 år gamle soldaten er siktet for å ha spredt informasjon om eksplosiver og masseødeleggelsesvåpen. Han har vært stasjonert ved Fort Riley i delstaten Kansas.

Ifølge påtalemyndigheten skal vedkommende ha vært aktiv i chatterom på nett, der han diskuterte planer om å drepe medlemmer av den antifascistiske bevegelsen Antifa og beskrev hvordan det gikk an å lage en bombe som ble utløst med et anrop til en mobiltelefon.

På Facebook skal han også gitt uttrykk for at han ønsket å reise til Ukraina for å kjempe med en paramilitær gruppe som er kjent som Azov-bataljonen.

I rettspapirene heter det også at 24-åringen foreslo å angripe en nyhetskanal med en bilbombe. Nyhetskanalen navngis ikke.