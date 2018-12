Fellowship Congregational Church i Tulsa i Oklahoma har reist et gjerde rundt en utstilling av juleevangeliet for å fremme følgende budskap: "Den hellige familie var en innvandrerfamilie." Det var CNN som først omtalte saken.

Parallell

En framstilling av den tradisjonelle julescenen ble satt opp utenfor kirken den første søndagen i desember. Den er over tjue år gammel og viser at Maria holder Jesusbarnet med Josef ved sin side, samt flere dyr i stallen. Et kjedeledd gjerde rammer inn scenen.

Chris Moore, pastor ved kirken, sier at det er en parallell mellom migranter som kommer til grensen mellom USA og Mexico som søker asyl og juleevangeliet: Når Maria, Josef og Jesusbarnet må rømme til Egypt for å flykte fra Herodes' forfølgelse.

– Til tross for at det ikke er en direkte sammenligning kan detaljene i juleevangeliet brukes til å vurdere folket som rømmer til vårt land for å søke ly fra undertrykkelse og vold, sier Moore til CNN.

– En nasjon av innvandrere

– Vi er en nasjon av innvandrere, og også av den kristne tro, og med røtter i jødedommen. Det må minne oss om vår moralske forpliktelse til å ønske den fremmede velkommen og beskytte de sårbare, sier Moore.

