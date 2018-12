Donald Trump er i hardt vær i det siste og nå starter også amerikanere generelt å miste tiltroen til Donald Trump, melder NBC News.

I en ny måling, publisert hos NBC News, kommer det fram at hele 62 prosent av amerikanere tror Donald Tump ikke er ærlig i sine forklaringer til offebntligheten og FBI om Russland og FBIs granskning.

Dermed er nesten to av tre amerikanere på kollisjonskurs med Trump.

34 prosent tror derimot Trump har vært sannferdig.

Halvparten har dessuten begynt på tvile på Donald Trumps evner som president.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Les også: Donald Trumps advokat avviser muligheten for et Mueller-intervju

Kun en av fem, ønsker Trumps politikk og visjon for landet.

Når folk ble spurt om hvilken retning USA bør gå i, var det altså kun 19 prosent, knapt en av fem, som ønsket Donald Trumps visjon og politikk for landet.

48 prosent ønkser at demokratene i Kongressen skal lede an, mens 21 prosent vil at landet skal gå i retningen republikanere i Kongressen ønsker.

Målingen er gjort en måned etter mellomvalget i november

Mandag rotet også Trumps nåværende advokat, Rudy Giuliani, det til for den utsatte presidenten.

På spørsmål om ikke Trump har endret forklaring om sine økonomiske interesser i Russland, flere ganger, var Giuliani klar på at det ikke var så nøye.

Han var ikke under ed, sa Giuliani til ABC News.

Les også: Måling: Amerikanere ønsker seg en annen president enn Donald Trump

Les også: Demokratenes leder sammenligner Donald Trump med et stinkdyr

Og det kan være slike uttalesler som Giulianis og Trump som hevder at FBI brøt seg inn hos Trumps tidligere advokat Michael Cohen, som gjør at tiltroen til USAs pesident er tynnslitt.

– Husk, Cohen ble først en tyster etter at FBI gjorde noe som er fullstendig utenkelig og uhørt fram til heksejakten ble startet på

ulovlig vis. DE BRØT SEG INN PÅ EN ADVOKATS KONTOR, tvitret presidenten søndag.

Remember, Michael Cohen only became a “Rat” after the FBI did something which was absolutely unthinkable & unheard of until the Witch Hunt was illegally started. They BROKE INTO AN ATTORNEY’S OFFICE! Why didn’t they break into the DNC to get the Server, or Crooked’s office?