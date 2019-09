Amazonas brenner. Det er dårlig nytt, ikke minst om man ser på hvor mange unike dyre- og plantearter som lever i regnskogen. Mange av dem er ikke gjort rede for av forskere.

Men nå kommer danske forskere med overraskende nytt: Det er ikke i Amazonas det er flest dyre- og plantearter. Det er flere i Andes, fjellkjeden som grenser mot regnskogens vestre grense.

Ikke dermed sagt at Amazonas ikke er viktig, poengterer de danske forskerne ifølge Dansk Radio, DR. Men biodiversiteten, det vil si artsrikdommen, er - kanskje uventet - større i nabofjellene.

Faktisk, konkluderer forskerne fra Center for Makroøkologi, Evolution og Klima ved Københavns Universitet, så er artsrikdommen størst i fjellområdene over hele verden.

- 85 prosent av alle arter av padder, fugler og pattedyr fins i fjellene. Biodiversiteten er opptil to-tre ganger større i fjellene enn i lavereliggende områder. Det er overraskende, sier professor og forskningsleder Carsten Rahbek til DR.

Han og kollegaene har ingen klare svar på hvorfor det er så mange arter i fjellene. Men noen ideer har de:

- I fjellene lever dyrene mer isolert, for eksempel i en dal. Da dør de enten ut, eller så kan det utvikle seg nye, spesialtilpassede arter, sier Rahbek.

Professoren trekker også fram klimavariasjon som en forklaring:

- Går du fra foten av et fem kilometer høyt fjell i de nordlige Andesfjellene og helt til topps, møter du alt fra tropisk til arktisk klima. Det er nok del av forklaringen, sier han.

Forskningen ble denne uka publisert i to vitenskapelige artikler i det prestisjetunge Science. Disse kan du lese i sin helhet her og her.