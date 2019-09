Alternativ nobelpris til Greta Thunberg

Vinnerne av prisen, som ofte omtales som den alternative nobelprisen, får 1 million svenske kroner hver.

Den 16 år gamle svenske klimaaktivisten Greta Thunberg får prisen for å ha inspirert millioner av andre til å engasjere seg i kampen mot global oppvarming, heter det i begrunnelsen fra Stockholm-baserte Right Livelihood Award Foundation.

Tirsdag holdt Thunberg en følelsesladd tale i FNs hovedforsamling, der hun ga verdens ledere det glatte lag og anklaget dem for å svikte oppvoksende generasjoner.

Kommentar: Hvis ikke Greta, hvem?

Provoserte Trump

Blant dem som lot seg provosere av talen, var USAs president Donald Trump, som tvitret sarkastisk om den svenske 16-åringen.

– Hun virker som en veldig lykkelig ung jente som ser fram til en lys og vidunderlig framtid. Så fint å se! skrev han.

– Jeg ble sjokkert, medgir Thunberg i et intervju med Fredrik Skavlan på TV 2.

Responsen på Trumps utfall uteble ikke, og kort tid etter rant det inn med kritiske kommentarer som anklaget den amerikanske presidenten for motbydelig trolling av den unge jenta.

Thunberg selv returnerte sarkasmen ved å endre sin egen Twitter-profil.

– En svært lykkelig ung jente som ser fram til en lys og vidunderlig framtid, heter det nå i hennes egen presentasjon.

Tortur og fengsel

Menneskerettsaktivisten Aminatou Haidar fra Vest-Sahara får Right Livelihood-prisen for sin ikkevoldelige kamp for rettferdighet og selvstyre for den tidligere spanske kolonien. Haidar har sittet fem år i marokkansk fengsel, der hun ble torturert.

53-åringen er tidligere tildelt flere høythengende priser for sitt arbeid, blant dem Robert F. Kennedy Human Rights Award i 2008.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Banebrytende og modig

Den 58 år gamle kinesiske menneskerettsadvokaten Guo Jianmei får prisen for «sitt banebrytende og utrettelige arbeid» for kvinners rettigheter i verdens mest folkerike land.

Også hun har tidligere høstet stor anerkjennelse for sitt arbeid, og har blant annet fått den franske Simone De Beauvoir-prisen i 2010.

Brasilianske Davi Kopenawa og hans Hutukara Yanomami Association får prisen for sin modige og besluttsomme kamp for å beskytte regnskogen i Amazonas og urbefolkningen der, heter det begrunnelsen.

63-åringen tilhører Yanomami-stammen og tok også imot Right Livelihood-prisen for 30 år siden, da på vegne av organisasjonen Survival International som insisterte på at det var han som skulle ta imot den.

Les også: Greta Thunberg til verdenslederne: – Hvordan våger dere!

Kjente vinnere

Stiftelsen Right Livelihood Award ble grunnlagt av den svensk-tyske filantropen Jacob von Uexkull i 1980 «for å hedre og støtte modige mennesker som løser globale problemer».

Årets fire vinnere føyer seg inn i rekken av nærmere 180 andre prisvinnere fra over 70 land. De fleste var relativt ukjente da de fikk prisen, men noen av dem fikk senere Nobels fredspris.

Den kenyanske miljøforkjemperen Wangari Maathai fikk Right Livelihood-prisen i 1984, hele 20 år før hun ble belønnet med Nobels fredspris.

Den kongolesiske legen Denis Mukwege fikk prisen i 2013, og fem år senere mottok også han nobelprisen.

Blant andre kjente vinnere er den israelske atomteknikeren og varsleren Mordechai Vanunu, som ble dømt til 18 års fengsel etter å ha avslørt det israelske atomvåpenprogrammet, og varsleren Edward Snowden, som avdekket massiv amerikansk overvåking av internasjonal tele- og datatrafikk.