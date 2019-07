Alle skoler i Sudan stenges

Både barnehager, barneskoler og videregående skoler fikk tirsdag beskjed om å holde stengt inntil videre, ifølge nyhetsbyrået SUNA.

Beslutningen kom i kjølvannet av elev-protester flere steder i hovedstaden Khartoum og andre deler av landet.

Demonstrantene har protestert mot at fem videregående-elever ble drept under en demonstrasjon mot drivstoff- og matmangel i byen El-Obeid mandag. Her ble over 60 mennesker såret, og flere skal ha blitt skutt av snikskyttere.

Sudanske opposisjonelle mener det var paramilitære sudanske styrker som skjøt mot tenåringene. Militærjuntaen i Sudan har fordømt drapene, og en etterforskning er igangsatt av lokale myndigheter.