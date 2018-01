Alle presidentens menn klare for norsk visitt

Verden

Av Mats Rønning

Klokken 20 norsk tid tar Trump imot Solberg til det som i sum tegner til å bli et nær to timer langt treff mellom de to. Det er 20. gang en norsk statsminister gjester Det hvite hus.

I tillegg til at den amerikanske presidenten har satt av mer tid enn hva vanlig er ved slike besøk, vil så å si alle presidentens menn ta del i visitten fra Norge.

To bolker

Solberg og Trump har truffet hverandre to ganger før i NATO- og G20-sammenheng, men dagens møte blir det første på tomannshånd.

Selve samtalene ventes å bli delt i to bolker: Først er det et møte på rundt 20 minutter mellom de to statslederne – under fire øyne. Deretter er det satt av inntil tre kvarter til samtaler mellom den norske og den amerikanske delegasjonen.

Hver delegasjon teller sju personer, i tillegg til Trump og Solberg. Fra amerikansk side var det natt til onsdag ennå ikke helt avklart hvem som møter, men utenriksminister Rex Tillerson, nasjonal sikkerhetsrådgiver H.R. McMaster, CIA-sjef Mike Pompeo, Trumps stabssjef John F. Kelly og muligens visepresident Mike Pence ventes å stille.

Møter svigersønnen

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) er også med til Det hvite hus. Men i motsetning til statsministeren som reiser hjem like etterpå, blir Søreide værende i Washington for flere samtaler.

Hun skal onsdag møte lederen for Representantenes hus, Paul Ryan, samt Trumps svigersønn Jared Kushner, til daglig seniorrådgiver med særlig ansvar for fredsprosessen i Midtøsten. Det er ventet at spørsmålet om amerikansk bistand til Palestina samt arbeidet for en tostatsløsning vil være blant temaene for samtalene med Kushner.

Etter besøket i Det hvite hus skal hun i middag med sikkerhetsrådgiver McMaster, før hun torsdag har møter med forsvarsminister James Mattis og deretter utenriksminister Rex Tillerson.

Tre temaer

Møtene i Det hvite hus ventes å kretse rundt tre overordnede temaer, nemlig økonomi og handel, sikkerhets- og forsvarspolitikk og globale spørsmål.

I den første bolken ventes Trump å være opptatt av handelsbalansen med Norge, som er svakt negativ i USAs favør. Presidenten ønsker flere norske investeringer i USA og et tettere økonomisk samarbeid.

Den andre bolken ventes å kretse rundt NATO-spørsmål, forholdet til Russland og forsvarssamarbeidet mellom USA og Norge. I den tredje bolken vil spørsmål om krigen mot IS samt utviklingen på Koreahalvøya og i Midtøsten være tema. Det er også her statsminister Solberg vil ta opp det norske synet på internasjonalt klimaarbeid og betone viktigheten av å følge opp Parisavtalen.

Tredje besøk

Etter de politiske samtalene i Det hvite hus blir det en felles pressekonferanse med Trump og Solberg, som er ventet å starte rundt klokken 23.10 norsk tid.

Det er tredje gang Erna Solberg er i Det hvite hus. Hun tangerer dermed Einar Gerhardsen i antall presidentbesøk, men rekorden er Gro Harlem Brundtlands med fire. (NTB)