Alle 20 mistet livet i veteranflyulykke

Verden

Veteranflyet styrtet i en fjellvegg like ved feriestedet Flims i kantonen Graubünden lørdag ettermiddag. På en pressekonferanse søndag opplyste politiet av elleve menn og ni kvinner omkom. De fleste var fra Sveits, men også et par fra Østerrike og sønnen deres var med på den fatale turen.

– Flyet svingte 180 grader mot sør og falt mot bakken som en stein, sier et øyenvitne til avisen 20 Minuten.

Øyenvitnet legger til at vrakrestene lå spredt over et «veldig lite område», noe som kan tyde på at styrten ikke ble forårsaket av en eksplosjon.

Fjellvegg

Flyet var et gammelt militærfly av typen Junkers Ju-52, som har plass til 20 personer – 17 passasjerer og tre besetningsmedlemmer. Det var nesten 80 år gammelt og ble brukt av selskapet Ju-Air, som tilbyr flyginger til turister som ønsker å oppleve alpelandskapet fra luften.

Flyet skal ha krasjet inn i en fjellvegg på 2.500 meters høyde.

Politiet opplyste på en pressekonferanse søndag at det ikke ble sendt ut noe nødanrop fra flyet før styrten.

Smertefull dag

Også Ju-Airs toppsjef Kurt Waldmeier, som var med på å stifte selskapet for 36 år siden, møtte pressen søndag.

– Det var den vanskeligste og mest smertefulle dagen i Ju-Airs historie, sa han om ulykkesdagen lørdag.

Selskapet sier i en uttalelse at det er i dyp sorg over ulykken, og at selskapet føler med passasjerene, besetningen og ofrenes venner og familier. Ju-Air har nå innstilt sine flyginger.

– Flyet ble utelukkende fløyet av svært erfarne flygere. Vi er ikke kjent med noen tekniske problemer med dette flyet, sa Waldmeier, som la til at det er helt uklart hvordan ulykken kunne skje.

Flyet var også kjent som «Tante Ju» og er ofte blitt brukt i forbindelse med fødselsdagsfeiringer og andre jubileer, samt av bedrifter.

Også annen ulykke



Lørdag formiddag styrtet et annet fly i en skog i Hergiswil i kantonen Nidwalden sentralt i Sveits.

Alle fire om bord, to barn og foreldrene deres, mistet livet. Flyet begynte å brenne da det traff bakken, og myndighetene var nødt til å sende et helikopter for å slukke brannen før redningsmannskaper nådde fram til stedet.

Flyet ble totalskadd av flammene. Hergiswil ligger ved Vierwaldstättersee, som er et populært turistmål.

(NTB)