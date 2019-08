Aktor krever et halvt års fengsel for A$AP Rocky

Rakim Mayers, som er rapperens egentlige navn, og to andre amerikanere står tiltalt for å ha mishandlet tenåringen utenfor en hamburgerrestaurant 30. juni.

Selv mener de at de handlet i selvforsvar. Tre dager har vært avsatt til saken denne uken, men det er uklart om dommen faller fredag eller om dommeren venter til etter helgen.

Aktor Daniel Suneson framholdt i sin sluttprosedyre at det er uaktuelt med noe annet enn fengsel, ifølge Expressen. Han argumenterte også for at rapperen bør dømmes hardere enn de to andre tiltalte fordi han slengte 19-åringen i bakken før mishandlingen begynte.

Ønsker samfunnstjeneste

Ifølge Suneson er det skjerpende både at den fornærmede lå på bakken da volden ble utøvd, og at det ble brukt én eller flere flasker. De tiltalte har avvist at de brukte flasker, og de hevder de handlet i selvforsvar.

De tre tiltalte svarte alle ja da forsvarerne deres spurte om de ønsket seg samfunnstjeneste hvis de ble kjent skyldige.

– Dere vet hvor jeg bor, dere har mine kontaktopplysninger og min advokats kontaktopplysninger, og jeg har jobbet med veldedighet så jeg ville ikke hatt noe imot å gjøre noe sånt i helgene. Jeg er easy, sa Mayers.

Aktor mener imidlertid det blir praktisk vanskelig å dømme rapperen til samfunnstjeneste, og at en slik straff er for mild i forhold til strafferammen.

– Utrolig redd

Også 19-åringens bistandsadvokat holdt sluttprosedyre der han argumenterte for at klienten bør få 139.700 svenske kroner i erstatning.

– Jeg har vært advokat i 20 år, og jeg har aldri hatt en klient som har vært så redd. Han er utrolig redd, sa Magnus Strömberg, som fremførte et budskap fra 19-åringen om at han ikke bærer nag til de tiltalte, men at han ønsker de all lykke.

Ifølge Expressens rettsreporter så 19-åringen ned da advokaten fremførte et budskap om at tenåringen ikke bærer nag til de tiltalte. Samtidig kikket Mayers lenge på tenåringen, som opprinnelig er fra Afghanistan. Han har forklart at han ikke visste hvem rapperen var.

Strid om flaske

Tidligere fredag hadde fem vitner forklart seg. Først ut var to unge kvinner som befant seg ved hamburgerrestauranten der voldsepisoden utspilte seg. Begge avga forklaring via videolenke ettersom de ikke våget å møte i retten.

De sa at rapperen og to av vennene hans slo og sparket 19-åringen, men ingen av dem kunne bekrefte at det også ble brukt en flaske mot ham. Begge så imidlertid en flaske og hørte lyden av knust glass, men uten at de kunne avgjøre om den ble knust mot 19-åringen eller kastet i bakken.

Å få fastslått at 19-åringen ble angrepet med en flaske, er viktig for aktoratet fordi det sår tvil om volden ble utøvd i selvforsvar.

Filmet hendelsen

Den andre kvinnen filmet da Mayers kastet 19-åringen i bakken. Filmen ble senere publisert av det amerikanske kjendisnettstedet TMZ.

– Jeg husker at de ba ham la dem være i fred, og at gutten ville ha hodetelefonene sine, sa hun.

Kvinnen forklarte også at en jente kom fram til henne og sa at 19-åringen hadde klådd på henne og venninnen. Det var da hun fortalte dette til rapperen, at situasjonen virkelig eskalerte, ifølge vitnet.

Kamerat vitnet

Blant aktoratets vitner var også 19-åringens kamerat, som var til stede under episoden. Han beskrev vennen som «svært mishandlet».

– Jeg vet ikke hvordan de tenkte, A$AP og de andre. De var seks-sju personer, mens fornærmede var en liten gutt, sa 20-åringen.

Det fjerde vitnet var en mann som jobber i det kommunale bofellesskapet der den fornærmede 19-åringen bor. Deretter inntok Mayers' livvakt vitneboksen.

Rettssaken ble innledet tirsdag. Da forklarte 19-åringen at han trodde han skulle dø da han ble banket opp.

Torsdag var det de tiltaltes tur til å forklare seg. Mayers hevdet da at 19-åringen slo livvakten hans, og at han hadde gjort alt han kunne for å unngå bråk. Han sa også at han ble redd fordi 19-åringen virket fryktløs.

frode.kvam@ntb.no

Bilde: 0o2ZEZqqNzo

A$AP Rocky var ikledd en grønn T-skjorte da rettssaken mot ham startet tirsdag. Fredag hadde han på seg dress. Illustrasjon: Anna Havard / TT / NTB scanpix