Aksjekursene stuper i New York

Få minutter inn i handelen hadde Dow Jones-indeksen falt med over 1 prosent sammenlignet med fredagens sluttnotering.

I ettermiddagshandelen stupte indeksen og var nede med 6 prosent. Indeksen sto da på under 24.456 poeng, og var dermed på samme nivå som i begynnelse av desember.

Den bredt sammensatte S&P-indeksen var ned over 4 prosent, mens teknologitunge Nasdaq nærmere 4 prosent.

Etter at investorene har sørget for en rekke nye børsrekorder i USA de siste månedene, begynte markedene å falle forrige uke.

Fredag falt alle de tre toneangivende indeksene over 2 prosent. Det kraftige fallet forklares blant annet med frykt for at det sterke arbeidsmarkedet vil få sentralbanken til å øke renta raskere enn ventet.

Bank-aksjer er gjenstand for det største fallet. Også i Europa og Asia falt aksjekursene markant mandag. (NTB)