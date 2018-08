Verden

Etter en tam innledning på debatten, som startet med skole og arbeidspolitikk, dro det seg til da migrasjon og innvandring ble tema.

– Det virkelige kaoset i integrasjonspolitikken står Sverigedemokraterna og Jimmie Åkesson for. Dere drømmer om at dersom disse menneskene ikke var her, ville alt være bra. Men dere fjerner kommunenes ressurser som skal bidra til at de kommer i jobb. Du bløffer, Jimmie Åkesson, sa Socialdemokraternas statsminister. Han fikk kontant svar fra Åkesson:

– Vi har lagt fram vårt valgprogram i dag hvor vi styrker kommunene og velferden langt mer enn det Socialdemokraterna gjør. Slutt med løgnretorikken. Dere har løyet i flere måneder nå, slutt med det! sa SD-lederen.

Det er valg i Sverige 9. september.

Harde fronter

Utgangspunktet for debatten om innvandring og integrering var at Riksdagen i vår vedtok at 9.000 enslige mindreårige asylsøkere, mange fra Afghanistan, skulle få sakene sine prøvd på nytt. Bakteppet var at det hadde tatt svært lang tid å behandle søknadene deres.

– Det handler om 3 milliarder kroner i budsjettet for 9.000 mennesker. Det synes jeg er prinsipielt merkelig. De har fått avslag, og likevel skal de få sakene sine opp på nytt, sa Åkesson.

Centerns Annie Lööf gikk i rette med Sverigedemokraternas leder.

– Du vil stenge den svenske grensen for asylinnvandring og sier nei til kvoteflyktninger, sa hun.

– Jeg mener nesten at du diskvalifiserer deg fra å være med i debatten, for du har ingen integrasjonspolitikk, tordnet hun.

160.000

Sverige mottok i toppåret 2015 over 160.000 asylsøkere, mer enn noe annet land i Europa holdt opp mot folketall. Siden har migrasjon, integrering og innvandring stått sentralt i den politiske debatten, samtidig som Sverigedemokraterna har blitt landets nest største parti med omkring 20 prosent av stemmene.

Åkesson minnet i debatten hos Sveriges Radio om at det er 65 millioner mennesker på flukt i verden i dag som har behov for hjelp. Innsatsen burde settes inn der, mener han.

Partiets valgprogram ble lagt fram onsdag, og SD har en nullvisjon når det gjelder asyl- og familiegjenforening og skjerpede krav til folk som vil bli svenske statsborgere.

Står alene

Men ingen partier ønsker å samarbeide med SD.

– Vi lar dette spørsmålet paralysere svensk politikk, men vi har også andre spørsmål i svensk politikk. La oss skape en langsiktig og holdbar migrasjonspolitikk, sa Moderaternas leder og statsministerkandidat Ulf Kristersson.

Han etterlyste et svar fra den rødgrønne regjeringen på hvordan man skal få til nettopp det.

På de siste meningsmålingene ligger den konservative alliansen og den rødgrønne blokken nokså likt, med de rødgrønne et lite hakk foran. Samtidig ser Socialdemokraterna ut til å gjøre et svært dårlig valg og få støtte fra omkring 25 prosent av velgerne.

NTB