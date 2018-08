Verden

Det opplyser selskapet torsdag.

Nyheten om at Air France stopper å fly til Teheran, kommer etter at USA tidligere i august begynte å gjeninnføre sanksjoner mot Iran i kjølvannet av at president Donald Trump i mai trakk USA fra atomavtalen.

Tidligere torsdag opplyste British Airways at de legger ned direkteruten mellom London og Teheran.

British Airways sier imidlertid at avgjørelsen ikke er tatt som følge av USAs gjeninnføring av sanksjoner, men fordi ruten ikke lenger er «kommersielt levedyktig»

