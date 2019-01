Aftonbladet: Svenske partier enige om ny statsminister

Forhandlingene om regjeringsspørsmålet er inne i en sluttspurt, opplyser flere ikke navngitte kilder til den svenske avisa.

Ifølge Aftonbladets kilde er de tre partiene enige om de vanskelige spørsmålene knyttet til arbeidsrett, utleieregulering og familiegjenforening, som førte til at forhandlingene gikk i stampe før jul. De skal også være enige om hvem som blir Sveriges nye statsminister.

Flere av de nevnte partiene skal angivelig ha møter i løpet av helgen for å forsøke å forankre avtalen i sine respektive partiorgan. Centern og Socialdemokraterna skal møtes allerede fredag, opplyser kildene.

Ingen av de fire partiene ønsker å kommentere Aftonbladets opplysninger, og foreløpig er ingenting bekreftet.

Fastlåst

Valget i Sverige i september i fjor endte med en fastlåst situasjon, siden Sverigedemokraterna (SD) havnet på vippen mellom høyre- og venstresiden. Ingen vil samarbeide med høyrepopulistiske SD, og etter valget har utallige og hittil mislykkede forsøk vært gjort på å danne en regjering som Riksdagen kan godta.

Socialdemokraterna-leder Stefan Löfven har også tidligere forsøkt å få i stand en koalisjonsregjering med sin nåværende regjeringspartner Miljöpartiet og de borgerlige partiene Centern og Liberalerna, men han ble nedstemt da forrige statsministeravstemning fant sted 14. desember.

Centern-leder Annie Lööf kom med en knallhard kravliste og sa at Löfven «måtte føre en borgerlig politikk» hvis han skulle bli statsminister, noe som ble for mye å svelge for Socialdemokraterna. Ifølge Aftonbladet har de angivelig gått med på mer i denne forhandlingsrunden enn de gjorde sist.

Død allianse

Både Centern og Liberalerna har vært med i den borgerlige Alliansen, som styrte Sverige i årene 2006–2014. Men blokken er nå for alle praktiske formål død.

Det første skuddet falt da Centern og Liberalerna stemte ned Moderaterna-leder Ulf Kristersson som statsministerkandidat i november i fjor. Hvis Centern og Liberalerna bestemmer seg for å slippe fram Löfven, vil det innebære et definitivt brudd med Moderaterna og Kristdemokraterna for denne gang.