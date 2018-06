Verden

Ifølge svenske medier har alle de fire drepte vært innblandet i gjengkriminalitet.

Etter drapet på en 24-åring torsdag kveld skal politiet ha pågrepet tre personer, opplyser kilder til Aftonbladet.

Politiet har bekreftet at det er gjort pågripelser, men vil ikke si hvor mange og hva de er mistenkt for.

Mannen satt i en bil i bydelen Lindängen da det ble åpnet ild fra en moped med to mørkkledde menn. Mopeden forsvant fra stedet i høy fart. Enda en mann befant seg i bilen, men han ble ikke truffet.

En av mennene som nå er pågrepet, skal ha vært til stede og påført lettere skader under trippeldrapet mandag. Hele seks personer ble da skutt utenfor en internettkafé, hvorav tre ble drept. Politiet har siden fryktet hevnaksjoner.

Politiet i Malmö vil verken kommentere opplysninger om at de to skyteepisodene har en sammenheng, heller ikke at det er pågrepet en mann som var til stede under trippeldrapet.

(NTB)