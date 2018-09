Advokater: – Donald Trump ønsket å møte Putin under valgkampen

Verden

Av NTB og Espen H. Rusdal

Forsvarerne til George Papadopoulos sier at Donald Trump nikket ja da klienten deres foreslo å ordne et møte mellom Trump og Vladimir Putin våren 2016.

Påstanden om at Trump nikket bekreftende til forslaget står i et dokument som ble lagt fram fredag kveld, og som er utarbeidet i forbindelse med saken mot Papadopoulos, en av Trumps tidligere valgmedarbeideren.

Forslaget om at han kunne ordne et møte mellom Trump og den russiske presidenten skal ha blitt fremmet i et møte i mars 2016.

«Mens enkelte i rommet avviste Georges foslag, nikket mr. Trump bekreftende og henvendte seg til mr. Sessions for bekreftelse på at det var en god idé og slo fast at valgkampanjen skulle jobbe videre med dette», heter det fra advokatene.

Les også: Abbas skal være sterkt svekket (DA+)

Uten erfaring

Forsvarerne sa ifølge Washington Post at Papadopoulos var hyret inn helt uten erfaring med Russisk eller amerikansk diplomati. Han reiste så til Italia for å møte en professor med base i London.

Her ble han introdusert for en kvinne som skal være en slekting av Vladimir Putin. Professoren, ved navn Joseph Mifsud ville senere fortelle Papadopoulos at han hadde «dritt» på Hillary Clinton.

Forsvarerne hevder George Papadopoulos var ivrig etter å vise seg så han foreslo å bruke sine nye kontakter for å sette opp et møte med Putin og Donald Trump.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Pågrepet

Spesialetterforsker Robert Mueller har gravd seg stadig dypere ned i påstandene om samrøre mellom Trumps valgkampmaskin og russerne med det mål å sverte Hillary Clinton før valget.

George Papadopoulos ble pågrepet i juli i fjor i forbindelse med spesialetterforsker Robert Muellers Russland-etterforskning. Han har siden samarbeidet med etterforskerne og tilstått at han tidligere har avgitt falsk forklaring om kontakten han hadde med russiske agenter mens han jobbet for Trump.

Han venter nå på dommen. Påtalemyndigheten mener at han uansett bør sone noe tid i fengsel, mens forsvarerne argumenterer for mildest mulig dom ettersom. De beskriver Papadopoulos som en ung valgmedarbeider uten utenrikspolitisk erfaring, som var ivrig etter å vise hva han var god for da han foreslo møtet mellom Trump og Putin. (NTB)

Les også: Ny måling: Halvparten av USA mener Donald Trump bør stilles for riksrett