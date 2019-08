De tiltalte klemte hverandre, og rapperens mor gråt av glede, ifølge avisa Expressen.

Dommen faller 14. august, men den amerikanske musikeren, som egentlig heter Rakim Mayers, skal ikke lenger sitte varetektsfengslet. Også de to medtiltalte slipper å sitte lenger i varetekt.

Forsvareren Slobodan Jovicic vil ikke si om A$AP Rocky nå forlater landet før dommen faller – men bekrefter at klienten er lykkelig.

Trump ba om løslatelse

De tre amerikanerne er tiltalt for vold mot en afghansk 19-åring i Stockholm.

Aktor har krevd seks måneders fengsel for A$AP Rocky, mens forsvareren har argumentert for at han bør frikjennes. 19-åringen har forklart at han trodde han skulle dø da han ble banket opp av rapperen og vennene hans.

USAs president Donald Trump har engasjert seg i saken og nærmest forsøkt å gjøre den til storpolitikk. Han har ringt Sveriges statsminister Stefan Löfven, og bedt om at A$AP Rocky måtte settes fri.

I tillegg har presidenten sendt en ekspert på gisselsaker til Sverige for å prøve å få de tiltalte hjem til USA.

– A$AP Rocky løslatt fra fengsel og på vei hjem til USA fra Sverige. Det var en tøff (rocky) uke, kom hjem ASAP A$AP, skrev Trump på Twitter etter kjennelsen fredag.

A$AP Rockys advokat Slobodan Jovicic forlater Stockholms tingsrett etter at tingretten meddelte at A$AP løslates i påvente av dom i voldssaken mot ham i Stockholm. Foto: Naina Helén Jåma/TT / NTB scanpix

Slengt i bakken

Aktor Daniel Suneson sa i sin sluttprosedyre at det er uaktuelt med noe annet enn fengsel for A$AP Rocky.

Han argumenterte også for at rapperen bør dømmes hardere enn de to andre tiltalte fordi han slengte 19-åringen i bakken før mishandlingen begynte.

Hendelsen fant sted utenfor en hamburgerrestaurant i Stockholm 30. juni. De tiltalte har forklart at de handlet i selvforsvar og at 19-åringen slo rapperens livvakt.

Ifølge Suneson er det skjerpende både at den fornærmede lå på bakken da volden ble utøvd, og at det ble brukt én eller flere flasker. De tiltalte har avvist at de slo 19-åringen med flasker.

Amerikanerne svarte alle ja da forsvarerne deres spurte om de ønsket seg samfunnstjeneste hvis de ble kjent skyldige.

– Dere vet hvor jeg bor, dere har mine kontaktopplysninger og min advokats kontaktopplysninger, og jeg har jobbet med veldedighet, så jeg ville ikke hatt noe imot å gjøre noe sånt i helgene. Jeg er easy, sa Mayers.

A$AP Rockys mor Renee Black forlater Stockholms tingsrett etter at tingretten meddelte at sønnen løslates i påvente av dom i voldssaken mot ham i Stockholm. Foto: Fredrik Persson/TT / NTB scanpix

Ba om erstatning

19-åringens bistandsadvokat sa i sin sluttprosedyre at klienten burde få 139.700 svenske kroner i erstatning.

– Jeg har vært advokat i 20 år, og jeg har aldri hatt en klient som har vært så redd, sa bistandsadvokaten.

Blant vitnene i retten fredag var en ung kvinne som filmet da Mayers kastet 19-åringen i bakken. Filmen ble senere publisert av det amerikanske kjendisnettstedet TMZ.

Kvinnen forklarte også at en jente kom fram til henne og sa at 19-åringen hadde klådd på henne og venninnen. Det var da hun fortalte dette til rapperen, at situasjonen virkelig eskalerte, ifølge vitnet.

Også en venn av 19-åringen vitnet i retten, og han beskrev den unge afghaneren som «svært mishandlet».

– Jeg vet ikke hvordan de tenkte, A$AP og de andre. De var seks-sju personer, mens fornærmede var en liten gutt, sa afghanerens kamerat.

I en kommentar til kjennelsen sier advokaten Ulrika Borg, som underviser ved Stockholms universitet, at det er lite trolig at A$AP Rocky får en lang fengselsdom 14. august.

Hun sier det er svært uvanlig at en svensk domstol først løslater en person som ikke er bosatt i Sverige, for deretter å be vedkommende om å komme tilbake for å sone en fengselsstraff.