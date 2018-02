Verden

Væpnet med et halvautomatisk gevær skjøt og drepte 19 år gamle Nikolas Cruz 17 personer på sin tidligere skole i Parkland i Florida onsdag.

Bare i 2018 har det vært 31 masseskytinger i USA. 58 mennesker er drept i disse skytingene, ifølge gunviolencearchive.org.

Siden massesytingen i Sandy Hook i 2012 har det vært 1670 masseskytinger i USA.

Nå ønsker stadig flere amerikanere strengere våpenlover. En studie MSNBC viser til torsdag forteller at hele 95 prosent av amerikanere ønsker en bakgrunnsjekk av alle som vil skaffe seg et våpen.

– Om vi klarer å eliminere slike katastrofer igjen, vet jeg ikke om er mulig, men vi kan redusere risikoen betraktelig om vi innfører en bakgrunnsjekk, sier senator Tim Kaine (D) til MSNBC.

Hvert år blir omtrent 33.000 amerikanere skutt og drept, ifølge The Guardian. Fortsetter denne trenden med drap vil flere amerikanere i løpet av 2017 og 2018 bli skutt og drept enn antallet amerikanere som døde under Vietnamkrigen (47.000).

Våpengal

Elever og lærere ved skolen Parkland i Florida sier Nikolas Cruz var våpengal, og hadde få venner, skriver NTB.

– Han var våpengal. Han var på en måte en utstøtt person, som ikke hadde mange venner, sier en elev ved Marjory Stoneman Douglas High School til Reuters.

Onsdag ble 17 personer drept da hennes tidligere medelev Cruz, bevæpnet med et AR-15-gevær, røykgranater, flere magasiner

og en gassmaske, fyrte løs mot elever og lærere. Selv ble han pågrepet om lag en time etter angrepet og fraktet til sykehus, før han senere ble skrevet ut.

Les også: – Trump ser på russisk innblanding som en påstand om at han måtte ha hjelp for å vinne

Trussel

En lærer ved skolen sier Cruz hadde blitt identifisert som en potensiell trussel mot sine medelever allerede før dette.

–Vi hadde et problem i fjor da han truet andre elever, sier læreren, som legger til at ledelsen hadde sendt et brev til alle lærerne for å advare om Cruz.

Blant annet skulle han bli nektet adgang til skolen dersom han bar ryggsekk.