Verden

Før presidentvalget høsten 2016 betegnet Trumps fastlege Harold N. Bornstein den da 70 år gamle overvektige forretningsmannens helsetilstand som «forbausende fortreffelig».

Denne uken var Donald Trump gjennom en ny helsesjekk.

– Presidentens er ved utmerket helse, sier legen Ronny Jackson i en pressemelding fra Det hvite hus. Han la til at også helsesjekken i seg selv gikk helt utmerket.

Rapport

Jackson sier han ser fram til å legge fram en mer detaljert rapport i Det hvite hus tirsdag, skriver NTB.

Men det var ikke nok for alle. Nå vil en rekke leger at også Trumps hode undersøkes. De har sendt et brev til Admiral Ronny L. Jackson, som er Trumps egen lege i Det hvite hus, melder CNN .

Undersøke hodet

I brevet vil de at også Trumps hode undersøkes og da særlig for demens og psykopatiske trekk. De trekker spesielt fram Trumps usammenhengde tale, repetisjoner og forglemmelser som navnet på venner.

«Din plikt, som ansatt av landet vårt og den amerikanske marinen, er å henvise pasienten til spesialist om noe fra din neurologiske og fysiske sjekk skulle tilsi det», heter det i brevet som er signert av 75 leger og eksperter.

De peker også på at Trumps alder tilsier at han burde sjekkes for demens. Trump er 71 år.

Mental helse

Mange amerikanere ventet spent i forkant av fredagens resultat. Flere har altså tatt til orde for at også presidentens mentale helse må undersøkes, ikke bare hans fysiske helse.

Også flere eksperter har det siste året stilt spørsmål ved Trumps mentale helse, noe også en rekke av presidentens medarbeidere gjør i boken «Fire and Fury: Inside the Trump White House».

Trump har tatt til motmæle mot boka og beskriver seg selv som et mentalt stabilt geni.