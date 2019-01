Britisk politikk går inn i de viktigste dagene på flere tiår idet det nærmer seg den viktige brexit-avstemningen i parlamentet om rundt to uker.

Fortsatt ligger det an til at regjeringens utmeldingsavtale med EU blir nedstemt, og nå bygger dragkampen seg opp i partiet som kan avgjøre veien videre, Labour.

Mens et overveldende flertall av Labours medlemmer mener en ny folkeavstemning om EU bør holdes, vil ikke leder Jeremy Corbyn snakke høyt om dette.

Åpent

72 prosent av Labours medlemmer mener Jeremy Corbyn bør legge sin fulle tyngde bak en ny folkeavstemning om EU, ifølge en holdningsundersøkelse foretatt av Queen Mary-universitetet i London. I tillegg er medlemmene overveldende for å bli i EU dersom en slik folkeavstemning holdes: Nesten 90 prosent av dem mener dette nå er det beste alternativet.

Det er fortsatt et åpent spørsmål hva som skjer dersom utmeldingsavtalen regjeringen har forhandlet fram med EU blir nedstemt i det britiske parlamentet. Underhuset i parlamentet begynner å debattere avtalen i neste uke, og skal stemme over den i uka som begynner med 14. januar, etter at statsminister Theresa May i siste liten utsatte den planlagte avstemningen i desember fordi det da var klart at den ville bli nedstemt.

Lunken

May håper nå å få noen tilleggsforsikringer fra EU som kan overbevise flere om å støtte avtalen, men det er for øyeblikket lite som tyder på at mange nok vil komme om bord for å sikre flertall for Mays avtale. Dermed risikerer landet å gå ut av EU uten en avtale, advarer May.

Theresa May har sagt at utmeldingsavtalen av EU skal stemmes over i midten av januar. Foto: NTB scanpix

Men siden flertallet i parlamentet er sterkt imot et slikt utfall, vil det trolig ikke la det gå til det skrittet. Dermed er debatten om en ny folkeavstemning hetere enn noensinne, men det kan ikke skje uten at Labour går inn for det. Her kommer dragkampen i opposisjonspartiet inn: Jeremy Corbyn har uttalt seg langt mer lunken til tanken om en ny folkeavstemning enn medlemmene i partiet han leder.

Vil fortsette

Partiets standpunkt ble klarlagt på landsmøtet i høst: Labour vil stemme ned utmeldingsavtalen med EU dersom den ikke tilfredsstiller Labours kriterier. Det gjør den ikke, og Labour vil dermed stemme imot den. Dersom avtalen blir nedstemt, vil Labour stille mistillitsforslag mot Theresa Mays regjering, for ved det å prøve å få et nyvalg. Dersom det ikke er mulig å få et nyvalg, skal alle muligheter holdes åpne, også en ny folkeavstemning om EU, heter det i landsmøtets beslutning.

Men i praksis har Jeremy Corbyn så langt gitt andre signaler. I et intervju i The Guardian rett før jul sa Corbyn, på spørsmål om han kunne se for seg en ny folkeavstemning dersom parlamentet ikke stiller seg bak avtalen, at Storbritannia da bør gå tilbake til EU med mål om sikre en bedre avtale. Corbyn har helt siden folkeavstemningen i 2016 understreket at han mener brexit bør gjennomføres. Han var på pro-EU-siden i 2016, men har alltid vært EU-kritiker, og ble oppfattet som svært lunken i remain-kampanjen.

Dersom avtalen stemmes ned og Labour stiller mistillitsforslag mot May-regjeringen, vil det mest sannsynlig ikke være flertall for det, noe som gjør sannsynligheten for et nyvalg relativt liten. Men dersom det blir et nyvalg, er det mange i Labour som ønsker at partiet skal love en ny folkeavstemning. Corbyn sier derimot at Labour, dersom det vinner et nyvalg, bør fortsette brexit-prosessen. Om han blir statsminister vil han gå tilbake til EU og forhandle fram en ny avtale.

– Man ville vært nødt til å gå tilbake og forhandle, og se hva tidsskjemaet ville blitt, sier han i intervjuet.

– Merkelig

Spenningen knytter seg nå til hva som skjer i det øyeblikket avtalen eventuelt blir nedstemt. Enkelte tror Labour-ledelsen, inkludert Corbyn, vil gå inn for en folkeavstemning dersom det ikke er mulig å få et nyvalg, men at han fram til den tid ikke vil gå inn for dette fordi det er viktig å vise overfor velgerne at man har prøvd alle andre muligheter først.

Professor Tim Bale, som står bak undersøkelsen, sier tallene øker presset mot Corbyn om å «komme ned fra gjerdet».

– Dersom Jeremy Corbyn virkelig mener, som han gjentatte ganger har sagt, at Labours politikk skal reflektere medlemmenes meninger og ikke bare ledernes, har han en merkelig måte å vise det på, i alle fall når det gjelder brexit, sier Bale til The Guardian.

Corbyn er godt likt blant mange av Labours medlemmer. Men mange av dem som er sterke tilhengere av ham, blant annet i den såkalte Momentum-bevegelsen som fikk ham til makten som leder, er samtidig sterke EU-tilhengere. Mange av disse er unge, urbane og progressive – typiske remain-velgerne.

– Labours grasrot hater helt klart brexit, og selv om mange av dem fortsatt elsker Corbyn er det ikke sikkert han så mye lenger kan stole på at deres støtte til ham går foran motstanden deres mot å gå ut av EU, sier Bale, ifølge The Independent.

Medlemmene i Labour er mer pro-EU enn partiets velgere. Men både velgere og medlemmer mener brexit-avgjørelsen var feil, ifølge undersøkelsen: det gjelder 89 prosent av medlemmene og 73 prosent av velgerne.

