Rundt 150 barn, menn og kvinner antas å ha druknet på vei til Europa torsdag, ifølge FN.

– Døde mennesker fløt på vannflaten der båten sank, sier en av fiskerne som var de første som kom de overlevende til unnsetning, flere timer etter forliset.

Libyas kystvakt har fått økonomisk støtte og opplæring av EU, men har ikke kapasitet til å drive redningsaksjoner på åpent hav.

Opptil 350 mennesker var om bord i de to båtene som forliste utenfor Libyas kyst, men bare rundt 140 er brakt i land i live, ifølge lokale myndigheter. Fredag kveld var 62 døde funnet, ifølge libysk Røde Halvmåne.

Sendt til interneringsleirer

De fleste var fra Eritrea, men det var også borgere fra Sudan, Egypt, Palestina og Libya om bord i båtene, ifølge libyske tjenestemenn.

Rundt 30 overlevende satt tidligere fredag på et betonggulv ved havnebyen Khoms.

En ung mann forteller at båten begynte å ta inn vann rundt 90 minutter etter at de seilte ut i håp om å nå Europa.

– Den egyptiske kapteinen bestemte seg for å snu, sier eritreeren Abdallah Osman.

Et skip som seilte forbi, så at de hadde problemer, men gjorde ifølge 28-åringen ingenting.

– Vi trodde de skulle redde oss, men de bare så på, sier eritreeren til nyhetsbyrået AFP.

Reddet av fiskere

En halvtime senere var båten full av vann, og motoren havarerte, forteller han. De tilbrakte seks til sju timer i vannet mens kvinner og barn druknet rundt dem.

De som fortsatt levde, kunne se lysene fra Khoms.

– Like etter daggry kom fiskere ut med sine småbåter og begynte å ta oss til land, fem om gangen. Det pågikk fram til klokka ni på morgenen, sier Osman.

To jenter

En annen eritreer forteller til nyhetsbyrået AP at de fleste passasjerene på båten han satt i, var kvinner.

– Alle de som druknet, var damer. Bare to jenter berget seg selv, sier eritreeren, som ber om å få være anonym av frykt for egen sikkerhet.

En enslig likpose skjuler det eneste offeret som torsdag ble hentet opp fra sjøen etter tragedien.

– Siden vi ikke har råd, er vi nødt til å vente på at havet returnerer de døde så vi kan plukke dem opp, sier et medlem av kystvakten.

Et titall av de overlevende er brakt til sykehus, mens resten sendes til ulike interneringsleirer, ifølge libyske tjenestemenn.

84 ble sendt til interneringsleiren i Tajoura, hvor over 50 mennesker ble drept i et flyangrep 2. juli, men de er gradvis «løslatt», opplyser Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) fredag kveld.

Flere tusen flyktninger og migranter er blitt sperret inne i flere titall leirer som drives av militsgrupper i det konfliktherjede landet.

– Libya er ikke et trygt land for asyl, og flyktninger må behandles med verdighet og respekt i tråd med folkeretten, sier FNs generalsekretær António Guterres.

EU kritiseres

Amnesty International hamrer løs på EU etter tragedien og ber politikerne «vise mot» ved å bidra i redningsaksjoner i Middelhavet. Europeiske land må sørge for at de som overlever, ikke «dømmes til internering i Libya».

– Europeiske ledere har gjort alt de kan for å dra opp vindebrua til Europa. Likevel risikerer folk fortsatt livet sitt for å komme dit, sier menneskerettighetsorganisasjonen.

