35 sivile, samt to personer hvis identitet ennå ikke er fastslått, er drept i flyangrep som rammet et grønnsaksmarked og omkringliggende områder i byen Maaret al-Numan i Idlib-provinsen, ifølge eksilgruppens opplysninger.

Ytterligere seks personer er drept i luftangrep utført av det syriske regimet mot den nærliggende byen Sarqib, ifølge SOHR.

I tillegg er over 100 andre såret i mandagens angrep, ifølge opplysningene fra SOHR.

Ifølge SOHR var det russiske kampfly som gjennomførte angrepet, men opplysningene er ikke bekreftet fra annet hold. Dette benektes også av russiske myndigheter, som hevder påstanden kommer fra redningsgruppen De hvite hjelmene.

Angrep søndag

– Denne kunngjøringen fra anonyme representanter for organisasjonen De hvite hjelmene, som finansieres av Storbritannia og USA, om et påstått angrep fra russiske fly mot et marked i Maaret al-Numan, er falsk, heter det i en kunngjøring fra det russiske forsvarsdepartementet, sitert av nyhetsbyrået TASS.

Søndag ble 18 mennesker drept i flyangrep mot opprørskontrollerte landsbyer i Idlib-provinsen, blant dem Anas al-Dyab. Han jobbet for De hvite hjelmene og leverte også bilder og videoer til nyhetsbyrået AFP.

Dyab ble ifølge SOHR drept i et russisk flyangrep mot landsbyen Khan Sheikhoun.

176 drepte barn

Syriske regjeringsstyrker med russisk flystøtte har siden april gjennomført en offensiv mot de siste opprørerkontrollerte delene av provinsene Hama og Idlib.

680 sivile er bekreftet drept i offensiven, blant dem 176 barn. Over 300.000 er drevet på flukt.

Store deler av Idlib-provinsen kontrolleres fortsatt i stor grad av opprørsgruppa Hayat Tahrir al-Sham, som har bånd til terrornettverket al-Qaida. Andre opprørsgrupper har også et nærvær i provinsen.