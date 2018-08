Verden

Ifølge Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) var det også 56 barn blant de 79 som ble såret i flyangrepet i Sadaa-provinsen nord i Jemen.

En talsmann for den saudiledede koalisjonen bekreftet at de sto bak torsdagens bombing av skolebussen ved det travle Dahyan-markedet, men avviste før helga all kritikk og kalte det «et legitimt militært angrep» rettet mot militante.

FNs sikkerhetsråd har krevd «en troverdig gransking» av hendelsen, men lar det være opp til koalisjonen selv å gjennomføre dette.

– Man vet jo fra tidligere at den type granskinger ikke fører til noe som helst. Det hele er et kynisk spill, sier seniorrådgiver Ina Tin i Amnesty til NTB.

Salg av materiell

Amnesty og Human Rights Watch anklager Saudi-Arabia for mulige krigsforbrytelser i Jemen, og det samme har FNs høykommissær for menneskerettigheter Zeid Ra'ad Al Hussein gjort.

Saudi-Arabia slipper kritikk for krigføringen i Jemen, fordi vestlige land som Norge tjener gode penger på salg av militært materiell til landet, mener Tin.

– Norge kan ikke unntas fra kritikken. Så lenge vi selger militært materiell til Saudi-Arabia, bidrar vi til å styrke landet militært. Dette fortsetter vi med, vel vitende om de grusomhetene som fortsetter i Jemen, sier hun til NTB.

– Uakseptabelt

Regjeringen deler Amnestys bekymring over situasjonen i Jemen, sier statssekretær Audun Halvorsen (H) i Utenriksdepartementet.

– Det er dypt tragisk og uakseptabelt når barn og sivile rammes, slik som i Sadaa-provinsen i forrige uke, sier han til NTB.

– Norge oppfordrer alle parter, også saudiarabiske myndigheter, til å overholde sine forpliktelser i henhold til internasjonal humanitærrett. Dette inkluderer beskyttelse av sivile og sikre uhindret humanitær tilgang til sivilbefolkningen, sier Halvorsen.

Han understreker at Norge ikke selger våpen og ammunisjon til Saudi-Arabia. Regjeringen tillater imidlertid salg av annet militært materiell til landet, noe opposisjonen på Stortinget har kritisert.

Propaganda

Saudi-Arabia har tidligere gransket anklager knyttet til landets krigføringen i Jemen og konkluderte i 2017 med at samtlige mål som var bombet, med unntak av tre, var «legitime militære mål».

Menneskerettighetsorganisasjoner avviste rapporten som «ensidig propaganda», og det samme gjorde norske diplomater i Saudi-Arabia.

– Rapporten er en del av den intense informasjons- og propagandakrigen som føres regionalt og internasjonalt og hvor koalisjonsstyrkene hevder å holde seg godt innenfor internasjonal humanitærrett, slo de fast i et notat NTB fikk tilgang til.

Mange drept

Over 10.000 mennesker er drept siden Saudi-Arabia gikk til krig mot Houthi-opprørerne i Jemen i mars 2015, i spissen for en regional koalisjon som støttes av USA.

Ifølge Verdens helseorganisasjonen (WHO) er over 50.000 mennesker såret i krigshandlingene, flertallet av dem sivile.

Over 3 millioner mennesker er drevet på flukt fra sine hjem siden konflikten brøt ut, og over 22 millioner trues av sult. (NTB)