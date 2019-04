Amerikanske myndigheter var blant de siste i verden til å sette den amerikanske flyprodusenten Boeings 737 MAX 8-fly på bakken etter at luftfartsmyndigheter i dusinvis av andre nasjoner hadde nektet flyene å operere i sine land, skriver CNN.

Nå Kommer Donald Trump med markedsføringsråd på Twitter.

What do I know about branding, maybe nothing (but I did become President!), but if I were Boeing, I would FIX the Boeing 737 MAX, add some additional great features, & REBRAND the plane with a new name.

No product has suffered like this one. But again, what the hell do I know?