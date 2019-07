33 døde etter monsunstorm i Mumbai-området

Regnværet førte til flom i byen og i flere nærliggende regioner. I tillegg til de omkomne har regnværet også skapt store problemer for trafikk både på veier, togskinner og i luften.

Minst 21 mennesker mistet livet og 60 ble skadd, da en vegg kollapset i et slumområde i byen som følge av regnværet. I tillegg har to menn druknet i en bil som ble sittende fast i en veiundergang, ifølge nyhetskanalen NDTV.

Politiet melder at tre andre, blant dem en tre år gammel gutt, mistet livet i forstaden Thane etter at en vegg fra en skole braste inn i et hus. I tillegg mistet en 45 år gammel vekter livet sent mandag kveld, da en vegg kollapset oppå ham.

Seks arbeidere mistet livet i en lignende ulykke i byen Pune, om lag 20 mil utenfor Mumbai.

Verste siden 2005

Regnværet er ifølge værmyndighetene det verste i Mumbai siden 2005, da det ble registrert 944 millimeter nedbør på én dag, og det er slått alarm om at mer er på vei.

Fra mandag morgen til tirsdag morgen ble det målt 375.2 millimeter med nedbør i byen. Myndighetene i landet har gitt folk fri fra jobben og ber om at de holder seg i ly innendørs.

Flyplassen i Mumbai måtte kansellere 52 flyginger, og 54 ble omdirigert på grunn av uværet. I tillegg ble en av flyplassens viktigste rullebaner midlertidig stengt etter at et fly skled av rullebanen, ifølge NDTV.

Rammet flere ganger

Mumbai, som med sine rundt 20 millioner innbyggere er en av verdens største byer, blir årlig utsatt for store nedbørsmengder i monsunsesongen mellom juni og september.

Under oversvømmelsen i 2005 mistet mer enn 1.000 mennesker livet. Også i 2017 ble byens infrastruktur hardt rammet av tungt regn. Den gangen mistet flere titalls mennesker livet i kaoset som oppsto.