«I wanna be a Spice Girl» , står det på de hvite T-skjortene som selges av den britiske veldedighetsorganisasjonen Comic Relief. de blir sydd av pakistanske fabrikkarbeidere som får rundt 3 kroner i timen og er tvunget til å jobbe 16 timer om dagen.

Kalt horedatter

Det er avisen The Guardian som oppdaget sjokkforholdene skjortene blir produsert under. T-skjortene som produseres i en fabrikk i Dhaka i Bangladesh, samme område der det har vært en rekke branner og de er beryktet for livsfarlige forhold for arbeiderne. Arbeiderne i fabrikken forteller om umenneskelige forhold, med lange dager, dårlige lokaler, luselønn og hyppig utskjelling av de som ikke jobber fort nok. «Salma», en av arbeiderne som The Guardian har snakket med kunne fortelle at de blir kjeftet på med ukvemsrod som «hore-datter» og bedt om å stikke av dersom de ikke jobber fort nok til å nå produksjonsnivået sjefene forlanger.

Likelønn

Inntektene fra T-skjortene skulle, i følge Comic Relief, gå til likestillingsarbeid for unge jenter i Storbritannia. Blant annet ønsker organisasjonen å opplyse om likelønn og skjevheter i yrkeslivet mellom kvinner og menn, noe kvinnene i produsjonsfabrikken nok kjenner bedre til enn de fleste.

Nyheten om produksjonsforholdene kommer i følge The Guardian som et sjokk, både på Comic Reliefs medarbeider, og britiske kjendiser som Jessie J, Holly Willoughby, Sam Smith og Jessica Ennis-Hill - som alle har reklamert for den gode saken i sosiale medier.

Sjokkerte

Både Comic Relief og Spice Girls har uttalt at de er sjokkerte over forholdene i fabrikken, som eies av selskapet Interstoff Apparels. Eierne sier påstandene ikke stemmer, men lover å undersøke forholdene nærmere.