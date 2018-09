Verden

Da stemmene fra 99,97 prosent av valgdistriktene var talt opp mandag morgen, hadde de rødgrønne partiene sikret seg et knappest mulig forsprang med 144 mandater mot 143 for partiene i den borgerlige Alliansen.

Sverigedemokraterna (SD), som ingen av blokkene har ønsket å samarbeide med, ligger an til å få 62 mandater.

– Vi har i vente et politisk spill på høyt nivå, der begge sider kommer til å fremstille seg selv som den største vinneren for slik å få større legitimitet i kampen om statsministerposten, sa SVT s politiske kommentator Mats Knutson i natt.

Bare 28.000 stemmer skilte de to blokkene, og statsviteren Mikael Gilljam anslår at det gjenstår å telle opp rundt 200.000 utenlands- og forhåndsstemmer, i tillegg til de to valgkretsene som gjenstår. Det kan være nok til å forskyve balansen i borgerlig favør.

Ved valget i 2014 var det snakk om drøyt 192.000 slike stemmer. Disse innebar at Moderaterna og Miljöpartiet fikk 0,1 prosentpoeng høyere oppslutning, mens Socialdemokraterna tapte 0,2 prosentpoeng. For de øvrige partiene var det ingen endring.

Ved årets valg kan imidlertid disse stemmene få større følger, ettersom de borgerlige partiene vanligvis gjør det sterkt blant velgere i utlandet. En tilsvarende tendens er derimot ikke å finne i forhåndsstemmene.

Kan bli stemt ut

Statsminister Stefan Löfven gjorde det natt til mandag klart at han inntil videre akter å bli sittende, til protester fra opposisjonen.

Alliansen og Sverigedemokraterna kan imidlertid lite gjøre før Riksdagen trer sammen 25. september.

– Om ikke Löfven selv går av, så får vi stemme ham vekk i løpet av noen uker, sier Moderaternas partisekretær Gunnar Strömmer i TV4.

Dersom Sverigedemokraterna støtter Alliansen, vil Riksdagens nyvalgte talmann måtte sondere terrenget og foreslå en ny statsminister.

Moderaternas leder og statsministerkandidat Ulf Kristersson har lovet sine velgere en ny regjering etter valget – uavhengig av om de rødgrønne blir større enn Alliansen. Skal Kristersson bli ny statsminister, trenger han støtte fra et parti utover Centerpartiet, Kristdemokraterna og Liberalerna, som sammen med Moderaterna utgjør Alliansen.

Alle alliansepartienes partiledere står fast på at de vil kjempe for regjeringsmakt uten støtte fra valgvinnerne i SD. Likevel har ingen av dem uttalt seg om hvordan de vil sikre det nødvendige flertallet.

Avhengig av SD-støtte

Ettersom ingen av blokkene har flertall, vil både Löfven og Moderaternas leder Ulf Kristersson være avhengig av støtte fra Sverigedemokraterna for å kunne danne regjering. Det er et parti de begge nekter å samarbeide med.

Sverigedemokraternas leder Jimmie Åkesson gjentok mandag at han mer enn gjerne forhandler med alle og han understreket også at partiet er villig til å inngå kompromisser.

– Vi har 62 mandater, noe som innebærer at vi ikke kan få igjennom alt. Men jeg forventer innflytelse som står i forhold til størrelsen vår, sier han til Sveriges Radio. (NTB)

Utfordres av Åkesson

Dersom Löfvens regjering får flertallet mot seg i Riksdagen 24. september, blir den sittende som overgangsregjering fram til en ny regjering kommer på plass. Riksdagens president innleder da samtaler med partilederne og fremmer til slutt fire statsministerkandidater for nasjonalforsamlingen.

Hvis ingen av forslagene blir godkjent, hvilket vil være første gang i svensk historie, skal det holdes nyvalg i løpet av tre måneder. (NTB)

