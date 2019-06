26-åring fønet håret – døde av elektrosjokk

Den russiske nettspilleren fra Moskva ble ifølge CNN regnet som en stjerne innen sporten.

Funnet av nabo

Det var familien til den unge kvinnen som slo alarm etter at de ikke fikk kontakt med henne. En nabo tok seg derfor inn i leiligheten hennes hvor hun fant Novikova død på badet. Obduksjonen viste at 26-åringen hadde spor av elektiske skader på kroppen som følge av at hun hadde bruk en hårføner.

Oppdaterte følgerne sine

Novikova streamet jevnlig på streaming-kanalen Twitch.tv, som er en populær plattform for nettspillere.

I tillegg til poker var Novikova interessert i roing, boksing ogbueskyting. Instagram-kontoen hennes viser også at hun var aktiv innen snowboard og svømming, i tillegg til interessen for både nett-poker og pokerspill på casinoer.

