Som følge av den økonomiske krisen i landet har arbeidsledigheten blant unge vært skyhøy, og det er de som har måttet ta mye av støyten for det som skjedde i Hellas for nesten ti år siden.

Den generelle arbeidsledigheten i landet er fremdeles på over 19 prosent, mens ledigheten blant unge grekere er på 40 prosent.

De sosiale problemene har ført til at mange unge trolig ikke kommer til å stemme under søndagens valg på ny nasjonalforsamling.

I alt har 400.000 grekere forlatt Hellas de siste åtte årene. 250.000 av dem er unge under 26 år, ifølge BBC.

Mange unge grekere med høy utdannelse tar den ene ufaglærte og dårlig betalte jobben etter den andre, og én av fire unge lever i fattigdom.

En av dem, den 28 år gamle lydteknikeren Vaggelis, sier til BBC at han tjener 150–200 euro i måneden, og at han er nødt til å bo hos foreldrene sine. Han beskriver valget søndag som et politisk spill uten betydning.

– Det gagner kun politikerne selv. Det skjer ikke noe i samfunnet vårt. Jeg føler meg ikke velkommen lenger i mitt eget land, jeg betyr ikke noe lenger, sier han.