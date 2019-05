Forrige uke vedtok delstaten Alabama den mest restriktive loven mot selvbestemt abort i hele USA.

Reaksjonene har vært sterke i Alabama da det viser seg at anti abortloven i Alabama ble vedtatt av 25 republikanske hvite menn. Ingen kvinner stemte for, melder CNN.

Dermed har 25 personer som aldri kommer til å måtte utføre abort vedtatt forbud.

De forbyr rett og slett. Her gjøres det få om noen unntak selv ved voldtekt og incest. Kun om mors liv står i fare er abort lov.

Leger som utfører en abort risikerer 99 år i fengsel, skriver flere medier blant andre CNN.

Bare for å tilby en abort risikerer en lege 10 års fengsel.

Det er heller ingen republikanske kvinner i senatet i Alabama. Faktisk har det gjennom historien kun vært ni kvinner i senatet i Alabama, skriver Glamour.

Den kontroversielle abortloven ble godkjent onsdag i Alabamas folkevalgte forsamling, som kontrolleres av Republikanerne. Loven ble underskrevet av Alabamas republikanske guvernør Kay Ivey.

Protester

Over hele USA reagerer folk og det tirsdag ble det arrangert protester mot de nye strenge abortlovene som er vedtatt i flere delstater.

Demonstranter samlet seg både i Washington og andre storbyer. Arrangørene hadde på forhånd varslet at folk kom til å fylle gatene i alle landets 50 delstater samt Puerto Rico, skriver NTB.

Utenfor Høyesterett i Washington stilte folk opp med plakater som «Mitt raseri får ikke plass på denne plakaten» og «Abort er en helsetjeneste».

Høyesterett

Debatten om de nye abortlovene som er vedtatt i delstater som Alabama, Mississippi, Georgia, Ohio og Kentucky er nå i ferd med å ta seg opp. Kritikere mener at lovgivingen er i strid med en høyesterettsdom fra 1973 der det ble fastslått av abort var lov i hele USA, skriver NTB.

Flere av de nye abortlovene er allerede blitt klaget inn for amerikanske domstoler, og sakene kan komme til å bli anket helt til høyesterett.

Selv om de aktuelle delstatene ikke har lagt ned forbud mot abort, så er restriksjonene blitt så strenge at kvinner risikerer å ikke vite at de er gravide før det er for sent å ta abort.

Alabama er altså den delstaten som har gått aller lengst. Der er abort kun tillatt hvis det er fare for mors liv.

